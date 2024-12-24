射程涵蓋美國本土！巴基斯坦研發長程飛彈 華府示警

巴基斯坦2015年成功試射「沙欣三型」（ Shaheen-III）彈道飛彈，該飛彈射程約2750公里。（圖：巴基斯坦國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》報導，拜登政府在卸任前夕警告，巴基斯坦正積極研發長程彈道飛彈，未來可能具備攻擊美國本土的能力。美國官員表示，已多次透過非公開管道向巴基斯坦表達關切，但未獲回應，因而公開相關情資，並對參與該計畫的巴基斯坦國營實體祭出制裁。

白宮的警告反映兩國間的裂痕日益加深。巴基斯坦曾是美國在南亞的重要夥伴，並於20年前被小布希政府指定為「主要非北約盟國」。然而，新情報顯示，巴基斯坦正擴大飛彈射程，並開發測試大型火箭發動機的設備。

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美國副國家安全顧問芬納（Jon Finer）指出，全球僅少數國家擁有核武與攻擊美國本土的飛彈能力，且這些國家通常對美抱持敵意。他直言，巴基斯坦的行為構成對美國日益加劇的威脅。

對此，巴基斯坦外交部反駁，指控「毫無根據」，並批評此舉無助於兩國關係發展。拜登政府一名官員透露，巴基斯坦需數年至十年才能完成相關飛彈技術研發。他強調，美國正試圖提前施壓，以免未來面臨更迫切的威脅。

巴基斯坦與中國長期保持緊密軍事合作，後者將印度視為競爭對手，並為巴基斯坦提供武器與飛彈計畫支援。芬納表示，美國仍希望與巴基斯坦維持合作，雙方多年來持續在反恐領域協作。

近年來，美國將戰略重心轉向抗衡中國，並深化與印度的關係，導致與巴基斯坦的關係趨於緊張。自美軍撤出阿富汗後，巴基斯坦對美國的重要性已大不如前。

《華爾街日報》分析，拜登政府此時公布相關情資，等於將此棘手問題留給美國總統當選人川普解決。美國在對巴基斯坦飛彈計畫表達擔憂之際，也正面臨中國核武實力提升、與俄羅斯即將到期的戰略武器條約，以及北韓核武威脅等多重挑戰。

美國國務院於上週三（18日）宣布，對巴基斯坦國營企業「國家發展中心」（National Development Complex）實施制裁，指控該中心負責「沙欣」（Shaheen）彈道飛彈的研發。芬納表示，這是美國首次對巴基斯坦參與飛彈研發的國營實體祭出制裁，美國也對喀拉蚩（Karachi）的三家巴基斯坦公司實施制裁。

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