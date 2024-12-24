《戰爭雷霆》玩家又洩密！ 這次苦主是歐洲「颱風」戰機

法國空軍所屬「颱風」戰鬥機。（彭博社檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕知名線上戰爭遊戲《戰爭雷霆》（War Thunder）又爆出玩家洩漏軍事機密事件，這次苦主是歐洲多國共同研發的「颱風」（Eurofighter Typhoon）戰機，其雷達性能被玩家上傳，導致機密文件曝光。

據《英國國防期刊》（UK Defence Journal）報導，《戰爭雷霆》玩家在遊戲論壇針對「颱風」戰機是搭載「Captor-M」機械掃描雷達，或是「Captor-E」電子掃描雷達展開激辯，有1名玩家為了證明自己的說法，上傳有關颱風戰鬥機的機密文件。

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此次被洩露的文件標記為「受限」（Restricted），詳細描述了CAPTOR雷達的運作模式和性能指標，可能由義大利國防部流出，出於安全和商業原因，此類技術手冊不屬於公眾可查閱的資料；儘管文件被論壇管理者刪除，上傳者也被列入黑名單，不過再次引發《戰爭雷霆》是否成為軍事機密洩露溫床的擔憂。

早在2021年7月，就有一名玩家指出遊戲內英國「挑戰者2」戰車裝甲參數有誤，他上傳裝甲結構機密文件，意圖證明自己說法，後續又有如F-15戰機、AIM-120先進中程空對空飛彈的資料外洩。

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