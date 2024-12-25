北韓軍打「原始」戰術 烏情報局：至今對戰局無影響

烏克蘭國防部情報總局發言人葉林表示，北韓軍人參戰至今並未對戰局造成重大影響，且北韓軍隊幾乎沒有現代戰爭經驗。圖為北韓士兵示意圖。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，北韓為了支援俄羅斯派出1.2萬名士兵，在俄羅斯西部邊境的庫斯克州對抗烏克蘭軍隊，烏克蘭總統澤倫斯基23日指出，北韓軍隊在前線已有超過3000人傷亡。烏克蘭國防部情報總局（GUR）發言人葉林（Yevgen Yerin）24日表示，北韓軍人參戰至今並未對戰局造成重大影響，且北韓軍隊幾乎沒有現代戰爭經驗。

綜合外媒報導，烏克蘭當局先前指出，北韓軍隊約有1.2萬人，其中包含500名軍官及3名將軍。雖然烏克蘭表示北韓軍隊在邊境前線地區作戰，但俄羅斯和北韓都沒有承認此事。

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烏克蘭國防部情報總局發言人葉林24日指出，北韓軍隊參與戰鬥後幾乎沒對局勢產生重大影響，且北韓軍隊幾乎沒有現代戰爭經驗，尤其不知道如何應對無人機，北韓軍隊使用的戰術很「原始」，坦白說更接近二次世界大戰時期的戰術。

不過葉林也提到，北韓軍人正在學習中，烏軍並不能低估敵人，目前已經能看到，北韓軍人在戰鬥中「已經開始思考出一些東西」。

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