空軍明年起花百億升級「19+1」架C-130型機 螺旋槳組合件先外購

空軍19架C-130H運輸機、1架C-130HE電戰機將自明年起升級。（資料照，記者游太郎攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍明年至2030年執行「太武山三號」計畫，共斥資超過100億元升級19架C-130H運輸機、1架C-130HE電戰機，雖然全案列入機密預算之中，但軍方已著手相關採購事宜。根據政府採購網與駐美軍事代表團資料，國軍明年初將執行C-130型機螺旋槳組合件開口式採購，共斥資1.26億餘元，並明文要求不得有涉及中、港、澳的採購。

空軍現有19架C-130H運輸機，以及1架暱稱「法老機」的C-130HE電戰機，但該型機的機齡皆超過30年，為降低飛行風險，國軍自明年至2030年執行總金額超過100億元的性能提升案。雖然主要採購預算未見諸國防部明年度公開預算書，但空軍司令部在公開預算項目之中，有一項代號「太武山三號」的行政預算，總金額約103萬餘元，即為C-130H運輸機升級所需的前置行政費用。

根據政府採購網今（25）日發布的招商資訊，國軍委由駐美軍事代表團，針對「螺旋槳組合件乙項開口式採購」一案進行招標，這起採最低標的公開招商案，預算金額共計1億2601萬1560元，預計明年1月8日截止投標並開標。

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雖然「螺旋槳組合件乙項開口式採購」未註明適用軍備，但從駐美軍事代表團公布的英文版招標文件可見，此案名為C-130 AIRCRAFT PROPELLER，也就是「C-130型機螺旋槳」，若以新台幣30.651元兌換1美元的匯率計算，全案共計402萬4000美元。另外，這份招標文件亦註明，此案的相關製造、設備、進口及人員，不得與中國、香港、澳門及其他非法國家有關。空軍所屬C-130H運輸機可執行人員、裝備、物資運送，亦是陸軍航特部傘兵執行空降訓練的重要儎台。（資料照，記者廖振輝攝）

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