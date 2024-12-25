神出鬼沒 南韓新款偵察無人艇原型2027年登場

圖為今年7月遠赴夏威夷海域進行武器測試的南韓「海劍」系列無人艇。（美國海軍海洋系統司令部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓國防承包商「LIG Nex1」近日宣布，現已獲得防衛事業廳（DAPA）合約，未來三年將研發新款偵察無人艇，預計2027年交付2艘原型船測試；這也是該公司繼2015年推出「海劍」無人艇後，再度承攬相關研發工作，該艦未來有望成為該國海軍「海幽靈」計畫核心，在有、無人艦艇協同下執行防衛、近岸偵巡等任務，強化周邊海域安全。

LIG Nex1公司19日新聞稿指出，該公司現已和南韓防衛事業廳簽署「偵察無人水面載具系統」研發合約、價值398.65億韓圜（約新台幣82.28億元），未來三年將以其2015年推出的「海劍」（해검, Sea sword）軍民兩用無人艇為基礎，在2027年交付兩艘12公尺長的偵察無人艇進行測試；日後則會著眼結合商業低軌衛星，持續擴大偵察無人艇的作戰範圍。

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南韓防衛事業廳日前正式授予國防承包商LIG Nex1合約三年的「偵察無人艇」，預計2027年登場並展開後續測試。圖為該公司研發中的無人艇，尚保有駕駛艙設計。（LIG Nex1公司官網）

南韓海軍的「偵察水上無人艇」計畫是在今（2024）年選定LIG Nex1進行設計工作，此外，美國海軍海洋系統司令部曾宣布，該公司的「海劍」系列無人艇曾在7月「環太平洋」（RIMPAC）軍演期間，成功發射「匕首」（Poniard）2.75吋火箭彈並命中目標，繳出「百分百」的測試成績單。

今年7月中旬，南韓LIG Nex1公司的「海劍」系列無人艇曾在環太軍演的夏威夷海域，成功發射2.75吋火箭彈命中目標。（美國海軍海洋系統司令部官網）

而據軍聞網站「Naval News」報導，「海劍」系列無人艇自2015年至今已發展到第4構型；而南韓海軍先前提出的「海幽靈」（Navy Sea GHOST）計畫中，目標以無人艇、有人艦協同作戰，應對基地防衛、近海巡邏與快速反應等高強度任務。未來若量產，該無人艇有望與800噸級的近岸巡邏艦（OPV）搭檔，成為新世代的水面關鍵戰力。

未來若順利量產，有望成為南韓海軍「海軍海幽靈」協同作戰體系核心，擔負基地防衛、近海作戰等高強度任務，成為新世代海防的關鍵戰力。（LIG Nex1公司官網）

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