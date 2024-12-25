美海軍戰機誤擊事件內幕曝！ 另架F/A-18F戰機險被擊落

美軍22日的友軍誤擊事件中，有知情人士透露，當時有第二架F/A-18F險些遭到誤擊，當時飛彈距離該機僅100英呎（約30公尺）。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央司令部22日派遣戰機打擊青年運動（Houthi，另譯為胡塞武裝），不料卻發生友軍誤擊事件，美軍1架F/A-18F「超級大黃蜂」戰機被自家提康德羅加級神盾巡洋艦「蓋茨堡號」（USS Gettysburg）擊落，機上2名飛行員成功逃生。不過有知情人士透露，當時有第二架F/A-18F險些遭到誤擊，當時飛彈距離該機僅100英呎（約30公尺）。

綜合外媒報導，當時執行任務的F/A-18F戰機有2架，而2架戰機飛近「蓋茨堡號」時，「蓋茨堡號」發射2枚「標準二型」（SM-2）飛彈，一架F/A-18F戰機因此被擊落。

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另一架F/A-18F戰機在被擊落的F/A-18F戰機後方幾英里的距離飛行，採取閃避動作躲開「蓋茨堡號」發射的飛彈，飛彈最近僅距離該機30公尺，最後這架F/A-18F戰機平安降落於「杜魯門號」航空母艦上（USS Harry S. Truman），被擊落的F/A-18F戰機飛行員成功彈射逃生，由直升機成功救回。

一名海軍官員證實，第2枚飛彈從「蓋茨堡號」發射，海軍目前正調查這枚飛彈是否瞄準第二架F/A-18F，以及當時蓋茨堡號當時是否關閉飛彈導引系統。至於當時是否有第二架戰機險些遭到誤擊，美國國防部尚未對此回應。

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