禮物極音速配送！ 聖誕老人飆鹿11.15馬赫 超越阿湯哥的10.2紀錄

您的禮物正由聖誕老人以11.15馬赫（約每小時13780公里）的極音速配送中...（圖片截取自NORAD追蹤網站）

〔記者劉宇捷／台北報導〕您的禮物正以11.15馬赫（約每小時13780公里）的極音速配送中...駕駛馴鹿的聖誕老人正忙著在全球「飆鹿」送禮；據追蹤數據顯示，他的最高速度甚至達到11.15馬赫，正式超越「獨行俠」阿湯哥駕駛暗星的10.2馬赫紀錄，成為全球最速老人！這項由北美防空司令部（NORAD）舉辦的年度虛擬活動，在平安夜期間透過即時追蹤，成為聖誕節期間的另類趣聞。

根據飛行追蹤器「Flightradar 24」的資料顯示，聖誕老人以「SANTA1」的呼號飛行，其雪橇註冊號被稱為「HOHOHO」。經追蹤觀察，聖誕老人全程於60000英呎（約18.288公里）高空奔馳，並在行經義大利上空時，短暫加速「飆鹿」、速度來到7441節，相當於每小時13780公里及11.15馬赫，這個速度甚至超越了阿湯哥在電影《捍衛戰士》中，駕駛「暗星」飛行器的最高速度10.2馬赫（約每小時12597公里）！

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根據飛行追蹤器「Flightradar 24」的資料顯示，聖誕老人全程於60000英呎高空奔馳，並在行經義大利上空時，短暫加速「飆鹿」、速度來到7441節，相當於每小時13780公里及11.15馬赫。（圖片截取自追蹤網站Flightradar 24）

一般來說，F-16戰機的高空最快速度可達約2.05馬赫（約每小時2531公里），而世界最速戰鬥機紀錄的Mig-31也頂多約2.83馬赫（約每小時3495公里）；聖誕馴鹿的10馬赫速度，其實已達到極音速飛彈的等級。

當然，這些聖誕數據是相對虛構的，這是由美國、加拿大共同組成的「北美防空司令部」於每年聖誕節間，發起的追蹤聖誕老人的活動，至今已有近70年歷史，甚至還為此特別開設了追蹤網站。網站顯示，聖誕老人昨（24）晚從格陵蘭家中出發，從東半球一路跑到西半球；並且統計，截至今日中午11點半，聖誕老人已「空投配送」了58億份的聖誕禮物。

綜合媒體報導，今年聖誕老人的配送路經常詭異，還一度以為台灣被遺忘了，不過最後還是在走完上海、長沙、香港等地後，才北上造訪台灣，NORAD追蹤器顯示的時間為昨日晚間10點41分抵達台北上空。

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