禮物極音速配送！ 聖誕老人飆鹿11.15馬赫 超越阿湯哥的10.2紀錄

〔記者劉宇捷/台北報導〕您的禮物正以11.15馬赫(約每小時13780公里)的極音速配送中...駕駛馴鹿的聖誕老人正忙著在全球「飆鹿」送禮;據追蹤數據顯示,他的最高速度甚至達到11.15馬赫,正式超越「獨行俠」阿湯哥駕駛暗星的10.2馬赫紀錄,成為全球最速老人!這項由北美防空司令部(NORAD)舉辦的年度虛擬活動,在平安夜期間透過即時追蹤,成為聖誕節期間的另類趣聞。

根據飛行追蹤器「Flightradar 24」的資料顯示,聖誕老人以「SANTA1」的呼號飛行,其雪橇註冊號被稱為「HOHOHO」。經追蹤觀察,聖誕老人全程於60000英呎(約18.288公里)高空奔馳,並在行經義大利上空時,短暫加速「飆鹿」、速度來到7441節,相當於每小時13780公里及11.15馬赫,這個速度甚至超越了阿湯哥在電影《捍衛戰士》中,駕駛「暗星」飛行器的最高速度10.2馬赫(約每小時12597公里)!

一般來說,F-16戰機的高空最快速度可達約2.05馬赫(約每小時2531公里),而世界最速戰鬥機紀錄的Mig-31也頂多約2.83馬赫(約每小時3495公里);聖誕馴鹿的10馬赫速度,其實已達到極音速飛彈的等級。

當然,這些聖誕數據是相對虛構的,這是由美國、加拿大共同組成的「北美防空司令部」於每年聖誕節間,發起的追蹤聖誕老人的活動,至今已有近70年歷史,甚至還為此特別開設了追蹤網站。網站顯示,聖誕老人昨(24)晚從格陵蘭家中出發,從東半球一路跑到西半球;並且統計,截至今日中午11點半,聖誕老人已「空投配送」了58億份的聖誕禮物。

