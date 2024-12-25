軍武新知》南韓自製AESA雷達測試中 將成FA-50機新「眼、耳」

南韓國防承包商LIG Nex1公司研發的「NSR-500A」電子主動相位陣列（AESA）雷達，現已展開為期兩年的實機飛行測試。（LIG Nex1公司官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓FA-50輕攻擊機近年在國際市場備受青睞，除菲律賓、波蘭，就連非洲、南美洲國家都有興趣，買氣看漲；但該機搭載美製發動機、以色列製搜索雷達，因此出口仍受制他國輸出許可，離「全國造」尚有一段距離。為此，南韓國防承包商LIG Nex1公司前（23）日宣布，現已展開首款自製AESA雷達的飛行測試，未來可望取代現有裝備，成為FA-50的新「眼、耳」。

LIG Nex1公司官方新聞稿指出，這款正式型號為「ESR-500A」的主動相位陣列（AESA）雷達，於今年（2024）7月英國法恩堡（Farnborough）航展期間獲荷蘭航太研發中心（NLR）青睞，正式簽署飛行測試合約，未來兩年將以Cessna「Citation II」型商務噴射機為儎台，完成對空、地、海目標探測，以及最大探測距離等性能測試，確保設計符合需求。

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該公司今年7月於英國法恩堡航展期間，與荷蘭航太研發中心正式簽署「ESR-500A」雷達的飛行測試合約，將以Cessna「Citation II」型商務噴射機為儎台，進行對空、地、海目標探測，以及最大探測距離等性能測試。（LIG Nex1公司官網）

FA-50輕攻擊機現行採用的雷達，為以色列Elta公司生產的EL/M-2032型多功能射控雷達，根據原廠描述，這款脈衝都卜勒雷達採用可程式化訊號處理器（PSP），具備對空、對地、對海三種搜索模式；前兩者的最大搜索範圍達80浬（148.16公里），對海搜索範圍則可達160浬（296.32公里），具輕巧、低功率及高度客製化等優勢。該雷達除FA-50外，也獲他國F-5、米格-21戰機所採用。

FA-50輕攻擊機目前搭載以色列Elta公司生產的「EL/M-2032」型多功能射控雷達。（以色列Elta公司官網）

至於LIG Nex1、南韓航太工業（KAI）聯手研發的ESR-500A，綜合公開資訊，這是一款氣冷式、採用氮化鎵（GaN）半導體的X波段雷達、搭載約500個收發單元，具備多任務模式和多目標攻擊能力；LIG Nex1公司宣稱，該雷達比現役機械式雷達性能高出3至4倍。

FA-50輕攻擊機自2013年服役至今，除南韓空軍外，現也已獲菲律賓、波蘭和馬來西亞等國採購外；更傳出塞內加爾、祕魯也有意跟進，若該機在未來後續批次換裝自製的AESA雷達，可望以更佳的作戰性能、更少的軍售限制，持續在國際市場上爭取外銷訂單。

圖為波蘭空軍的FA-50GF戰機。（南韓航太工業官網）

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