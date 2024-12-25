F-35也能掛！美軍豪擲92億增購「風暴破壞者」精準炸彈

GBU-53B「風暴破壞者」（StormBreaker），是一種空射精準導引武器。（取自Raytheon官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部12月20日宣布，已與雷神公司（Raytheon）簽署一項2.823億美元（約新台幣92億元）的合約，採購第11批次「第二代小直徑飛彈增程型」（Small Diameter Bomb Increment II），又稱GBU-53B「風暴破壞者」（StormBreaker）精準導引炸彈。

軍事新聞網站《Defence Blog》報導，根據合約內容，這批訂單包含完整的武器系統與運輸容器。生產作業將在雷神位於亞利桑那州圖森市的工廠進行，預計於2029年3月19日前完成交付。合約經費來源包括2025會計年度的美國空軍飛彈採購預算（2.201億美元）及海軍武器採購預算（6220萬美元），由佛羅里達州埃格林空軍基地的空軍生命週期管理中心負責督導。

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「風暴破壞者」是一款尖端精準導引炸彈，採用多重導引系統，包括毫米波主動雷達、半主動雷射導引、紅外線導引、GPS輔助慣性導航，以及加密數據鏈路。這款武器重92.5公斤，長175公分，搭載47.6公斤彈頭，可在複雜電戰環境中精準打擊目標。其最大射程對固定目標可達110公里，對移動目標則為72公里。

由於體積精巧，單架F-15E「打擊鷹」（F-15E Strike Eagle）戰機最多可掛載28枚「風暴破壞者」，大幅提升單次出勤的打擊效能。此外，美國海軍的F/A-18E/F「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornet）與F-35等第五代戰機，皆可部署這款新型武器。

雷神公司表示，「風暴破壞者」堪稱「革命性武器」，不僅能有效打擊高價值目標，更可降低飛行員與地面部隊的作戰風險。隨著現代戰場威脅日趨複雜，此類先進精準打擊武器的部署，將確保美軍持續保有技術與火力優勢。

美國海軍F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰鬥機將配備GBU-53B「風暴破壞者」（StormBreaker）精準導引炸彈 。（取自美軍DIVDS網站）

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