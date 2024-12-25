險象環生！俄掃雷機器人展示突暴衝 影片曝光

俄掃雷無人載具展示出包， 倒退嚕險傷人。（取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯軍用機器人計畫的可靠性再受質疑！近日，一款名為「小艇」（Chelnok）的掃雷機器人在公開展示時發生故障，突然倒退暴衝，差點輾過操作人員，所幸現場人員及時阻止，才未釀成傷亡。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，根據本週稍早在通訊軟體 Telegram 上流傳、日期標註為 2024 年初的影片顯示，這款由俄羅斯庫爾干市（Kurgan）的「摩比迪克」公司（MobiDick LLC）研發的「小艇」掃雷機器人，在眾目睽睽下突然失控，急速向後倒退。

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「小艇」以「鳳凰」（Phoenix）電動全地形車平台為基礎，搭載 UR-83P 炸藥系統，用於清除寬度達六公尺的地雷區通道，主要針對反戰車地雷。

На демонстрации российского робота-сапера что то пошло не так... pic.twitter.com/6MlwExFkAf — Мр Мурык （@muryk412） December 23, 2024

這並非俄羅斯機器人系統首次在測試中發生故障。另一起事件中，一款名為「平台-M」（Platform-M）的作戰機器人在俄羅斯國防部「軍事驗收」（Military Acceptance）節目的拍攝過程中，也因操控失誤而故障，不僅差點撞上一名記者，還險些翻落堤岸。這段影片隨後已從官方頻道刪除。

近年來，俄羅斯積極發展軍用機器人，並多次公開展示其研發成果。然而，這類意外事件頻傳，不禁令人質疑俄羅斯軍用機器人計畫的可靠性與安全性。目前俄方尚未對此次「小艇」掃雷機器人故障事件做出回應。

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