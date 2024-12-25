陸軍無人機訓練中心招考教官 最高月薪7萬4！ 但條件具不小挑戰性

陸軍無人機訓練中心招考新聘員，根據招考簡章顯示，最高聘七等的教官月薪約為7萬4千元，但必須具有碩士學位、民航局證照、6年相關工作經驗及優異英文成績等條件，要求相當不容易。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍大力推行無人機轉型，以肆應未來戰爭趨勢，除了在今（2024）年8月透露欲創立「陸軍無人機訓練中心」外，該單位現也廣招人才，以徵招民間技術能量，擴充軍職人員的專業水平；不過，根據聘僱人員招考簡章顯示，最高聘七等的教官月薪約為7萬4千元，但必須具有碩士學位、民航局證照、6年相關工作經驗及優異英文成績等條件，要求相當不容易。

軍方近日刊出一則招考公告顯示，陸軍教育訓練暨準則發展指揮部之「陸軍無人機訓練中心」欲招聘無人機教官一職，聘員及雇員一共開出6名職缺，需經專長、學科、口試等測驗及格方可錄取；欲報名者須於年底31日前，至「行政院人事行政總處事求人機關徵才系統」報名，明（2025）年1月9日進行甄選考試。

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不過值得注意的是，簡章詳細指出此次欲招考「聘七等」自動資料處理官一名、「聘七等」情報督導官一名、「聘六等」特戰訓練督導官一名、「聘六等」飛機修護督導官一名、「雇二等」特戰兵一名，以及「雇二等」政戰作戰兵一名。薪資待遇依「國軍聘用及雇用人員薪給支給要點」辦理，月薪從雇二等的3萬5870元，到最高聘七等的7萬4040元不等；最高階的待遇看似相當不錯，不過卻有不少的資格條件限制。

簡章詳細條列了欲招考聘僱人員的資格條件限制。（圖片擷取自聘僱人員招考簡章）

簡章詳細條列了欲招考聘僱人員的資格條件限制。（圖片擷取自聘僱人員招考簡章）

招考簡章說明，聘七等教官需具備具國內、外碩士以上學位，相關專業6年以上工作經驗，包含無人機相關AI、航太、資訊、電機等，並且同時需具備近2年民航局ⅡC或以上等級之無人機操作證照，外文能力方面，也要求近5年成績達CEFR語言能力參考指標B1等級；其中，情報督導官還需具備1年以上空拍攝影工作經驗。

聘六等人員雖不需具備碩士以上學歷，但其他條件之經歷仍需達到近乎聘七等的要求；至於雇二等人員雖各方要求不高，但仍需具備無人機相關工作經驗或證照，而薪水卻比一般志願役二兵還來得低。

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