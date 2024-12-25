耶誕節大禮！陸軍對美採購1700枚拖式2B飛彈量產畢 正陸續抵台

圖為今（2024）年8月屏東天馬操演期間，進行實彈射擊的M1167重型悍馬車，但發射的是拖式2A型飛彈。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／台北報導〕我國2018年以118億餘元台幣對美採購「拖式2B」反裝甲飛彈系統，其中新式悍馬車、改良型目獲系統已全數接裝並投入戰備，唯原定前（2022）年起分批交付的千餘枚拖式2B飛彈交付延宕。國軍今（25）日證實，這批新型反裝甲飛彈已全數產製完畢，陸續運送台灣，可依計畫節點於今年底前獲得。

國防部明（2025）年度公開預算書內容顯示，陸軍的「高效能反裝甲飛彈」軍購案，原定前年起分批接收100輛M1167重型悍馬車、100套M41A7改良型目獲系統，以及1700枚拖式2B飛彈，預劃於今（2024）年完成接收。但國防部今年6月送至立法院的書面報告陳述，這批飛彈受制於品管、測評未過等因素，導致當時「0交付」；國軍10月送至立院的書面報告則更新進度敘述，1700枚拖式2B飛彈之中的460枚已通過驗測，次批1240枚生產中，預計年底全數抵台。

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美國威斯康辛州陸軍國民兵，今年7月實彈發射拖式飛彈情形，圖中所見彈種即為無線射頻導引（RF）的拖式2B反裝甲飛彈。（美軍DVIDS網站）

對此，本報記者向國軍求證，經證實，國軍對美國採購1700枚拖式2B型飛彈，現已全數產製完畢，目前均依計畫節點配合航班管制執行，進度正常；也就是說，這批拖式2B飛彈現正陸續運至台灣、納入戰備庫存，滿足未來戰、演訓和防衛作戰所需。

國軍透過拖式2B飛彈軍購案籌獲的重型悍馬車、ITAS改良型目獲系統，皆已在今年「漢光40號」演習、天馬操演中登場。新款重型悍馬車相比舊型悍馬車，在車體側面裝甲、車窗防護上均有強化，外型更有稜角；ITAS系統則已在8月的天馬操演中完成夜射「處女秀」，合計12發打中11發，命中率超過9成。

陸軍隨拖式2B飛彈採購的重型悍馬車及M41A7改良型目獲系統，在今年「天馬操演」首次夜間射擊中，繳出12射11中，命中率達91.6%。（本報資料照，記者塗建榮攝）

國軍現役拖式飛彈的銅線導引型號（即舊型拖式2A飛彈）因已停產，故後續生產的拖式2A、拖式2B飛彈均為「無線射頻導引」（RF）構型。拖式2B飛彈除了射程可達4500公尺，更具備「頂攻」機制，能對敵裝甲車輛、加固碉堡，以及人員登陸艦艇造成威脅，有效強化陸軍灘岸反裝甲、反人員登陸的作戰能力。

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