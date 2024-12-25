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耶誕節砲火猛襲！俄軍狂轟烏克蘭能源命脈 DTEK電廠遭重創

2024/12/25 15:55

烏克蘭最大民營能源公司 DTEK的火力發電廠，遭受嚴重損害。（圖取自 DTEK專頁）烏克蘭最大民營能源公司 DTEK的火力發電廠，遭受嚴重損害。（圖取自 DTEK專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭最大民營能源公司 DTEK表示，其數座火力發電廠在25日耶誕節當天稍早俄羅斯的攻擊中遭受嚴重損害，成為今年以來第 13 次針對烏國能源產業的大規模襲擊。烏克蘭能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）指出，俄軍正對烏國能源系統進行大規模攻擊，輸電系統營運商已採取必要措施以限制電力消耗。

《烏克蘭真理報》報導， DTEK 指出：「俄羅斯再次對烏克蘭能源基礎設施發動大規模恐怖攻擊，DTEK 的火力發電廠成為攻擊目標。」DTEK 表示，在襲擊結束後，能源公司的維修人員已立即展開搶修，並積極恢復設備運作。

這已是 2024 年以來，烏克蘭能源產業遭受的第 13 次大規模攻擊，也是 DTEK 旗下能源設施遭受的第 10 次襲擊。自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，DTEK 的火力發電廠已遭受超過 200 次攻擊。

與此同時，烏克蘭能源部長哈魯申科稍早在臉書（Facebook）發文指出，俄軍正對烏克蘭的能源基礎設施進行大規模攻擊。他表示：「敵人再次對我們的能源基礎設施發動大規模攻擊。」哈魯申科補充說明，輸電系統營運商正採取必要措施以限制電力消耗，並將對電網造成的負面影響降至最低。一旦安全情況允許，能源公司的工作人員將立即評估並確認受損程度。

烏克蘭公共廣播公司（Suspilne）報導，第聶伯羅（Dnipro）、克利福洛（Kryvyi Rih）、薩馬爾（Samar）和卡姆揚斯凱（Kamianske）等城市稍早都傳出爆炸聲。

哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，該市正遭受彈道飛彈襲擊。目前已知位於薩爾季夫斯基區（Saltivskyi district）有三人受傷，其中兩人傷勢嚴重。此外，基輔斯基區（Kyivskyi district）也傳出遭到襲擊。截至台灣時間25日下午3時，烏克蘭全境仍處於空襲警報狀態。

12 月 25 日，俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，基輔（Kyiv）發布空襲警報，民眾在地鐵站內避難。（路透）12 月 25 日，俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，基輔（Kyiv）發布空襲警報，民眾在地鐵站內避難。（路透）

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