「李大赫」成戰場亡魂！ 烏軍公開北韓士兵遺體身分曝光

被擊斃的北韓士兵軍用身份證。俄語身份證的簽名欄上用韓文寫著「李大赫（音譯，左圖紅圈處）（圖取自烏克蘭特種作戰部隊Telegram頻道）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭特種部隊於當地時間12月22日透過官方Telegram頻道，公布了當天在庫斯克前線擊斃的3名北韓士兵遺體照片，以及從他們身上取得的偽造身分證。其中一張身分證的簽名欄赫然出現韓文「李大赫」（리대혁，北韓音譯）字樣，軍事專家從身分證上的彈孔研判，應該是遭烏克蘭軍隊子彈射擊。

南韓《朝鮮日報》報導，根據烏克蘭軍方所述，這些北韓軍人持有的身分證上印有俄羅斯姓名，包括「金．坎索拉特．阿爾貝托維奇」等，但仔細檢視簽名欄發現，士兵們實際上使用韓文簽下「李大赫」、「趙哲浩」及「潘國真」（均為音譯）等名字。這些身分證皆無照片和發證機關印章，且出生地統一標註為俄羅斯前國防部長紹伊古的家鄉圖瓦共和國（清代稱為「唐努烏梁海」），明顯是偽造文件。

烏克蘭媒體RBC更披露了俄軍俘虜的供詞，指出北韓軍人在前線表現令人憂慮。俄軍俘虜表示：「他們理論不足但訓練過度、態度傲慢，甚至會搶奪一般士兵的槍枝。」另有俘虜提到北韓士兵使用武器不夠謹慎，「曾發生誤射同袍腿部或教官腹部的事件」。

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南韓國防部聯合參謀本部23日召開記者會表示，根據多方情報顯示，已有超過1100名派駐俄羅斯的北韓軍人傷亡。隨著傷亡人數增加，北韓可能準備向俄羅斯增派援軍。南韓軍方同時掌握北韓持續對俄羅斯輸出軍備情資，包括240公厘火箭砲、170公厘自走砲，以及最近公開的自殺式無人機等。

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