研製新機密子彈要讓共軍「破防」 軍備局長立院破梗立委急提醒

美國陸軍正持續測試新款XM7步槍，其採用口徑更大、威力更強的6.8公厘子彈。（取自美國陸軍臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會上周審查國防部明年度預算，其中，朝野立委關切新型步槍、子彈等研製進度，軍備局長林文祥在會議中透露，軍備局現有普通彈、鋼芯彈，另外還有一種動能更大、還在機密階段的彈種。主持會議的民進黨立委王定宇聞言後笑著提醒，現在為公開會議，生動互動令在場人士莞爾。

立法院外交及國防委員會上周初審通過國防部明年度預算，並採「先秘密、後公開」方式審查預算。由於國軍明年至2029年將斥資81億0656萬4千元採購T112新式步槍，但考量中共解放軍的防彈能力提升，T112步槍仍採用5.56公厘子彈，能否滿足國軍官兵實戰所需，引發立委關注與討論。

國防部今年9月曾對外表示，國軍已研發採用6.8公厘子彈的步槍，預計於12月底交軍測評。國民黨立委馬文君於立院外委會預算審查會議之中關切，在各國防彈背心的抗彈能力提升背景下，是否還要產製這麼大量的5.56公厘口徑步槍？國軍是否要再進一步研究、規劃？

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陸軍參謀長陳建義表示，以美軍101空降師正在小批量測試的XM7步槍為例，美軍首批6.8公厘步槍的產量約10萬餘把，以美國陸軍共約100萬名官兵的比例而言，仍屬於小批量測試，另外，包括瑞典、英國等仍以5.56公厘步槍為主。

陳建義表示，若國軍換裝6.8公厘步槍，雖然攜彈量降低，但由於槍重增加，整體重量將比現役裝備還要多5公斤，身為作戰需求單位的陸軍還要完整評估。

國軍現正量產採用5.56公厘子彈的T112步槍（如圖），並已完成採用6.8公厘子彈的新步槍研發工作。（取自國防部發言人臉書）軍備局長林文祥表示，美軍的6.8公厘步槍還在測試階段，國軍估算，操作6.8公厘步槍的單兵總攜彈量約140發，少於5.56公厘步槍的210發，今年底至明年初將提供一個班的6.8公厘步槍測評。

林文祥接著透露，國軍除了普通彈、鋼芯彈之外，還有一個動能更大的彈種，但現在還屬於比較機密的階段，等到明年有成果後才會對外發表，「以上報告」。擔任會議主席的民進黨籍召委王定宇笑說，「現在是公開會議耶」。林文祥隨即表示，「我知道」。雙方互動引發在場人士莞爾。

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