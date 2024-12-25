23.6億元大單！ 瑞典升級射程逾200公里的岸置反艦飛彈

瑞典軍方透過升級，將導入安裝於新型發射平台的RBS15 Mk3型飛彈，顯著提升防衛能力。 （取自SAAB官網）〔編譯陳成良／綜合報導〕瑞典國防軍事裝備製造商「紳寶」（SAAB）12月23日宣布，已與瑞典國防物資管理局簽署合約，將為瑞典的岸置反艦飛彈系統進行現代化升級。這項合約總價值高達8億瑞典克朗（約合新台幣23.6億元），預計將於2026年起交付。

紳寶在官網公布這項消息，根據合約內容，紳寶集團將提供RBS15 Mk3型反艦飛彈（RBS15 Mk3 anti-ship missile），並將其整合至安裝於卡車上的發射模組。目前瑞典軍方使用的是其前一代RBS15 Mk2型飛彈。瑞典2016年重新啟用了岸置反艦飛彈系統，本次升級將導入安裝於新型發射平台的RBS15 Mk3型飛彈，顯著提升防衛能力。

紳寶集團飛彈動力部門負責人約翰松（Görgen Johansson）表示：「瑞典將獲得顯著的能力提升，這款反艦飛彈配備了更先進的尋標器、更遠的射程以及更具威力的彈頭。RBS15飛彈是專為波羅的海複雜環境和惡劣天候條件而研發。」

請繼續往下閱讀...

RBS15 Mk3型飛彈射程超過200公里，可自船艦和卡車上發射，主要用於打擊海上目標。該系統由紳寶集團與其德國合作夥伴迪爾防務公司（Diehl Defence）共同研發製造。這款新式飛彈發射模組將安裝於特種卡車上，使其能夠快速抵達發射陣地。

此前德國也採購了RBS15 Mk3型反艦飛彈，用於裝備其布倫瑞克級（Braunschweig class）巡邏艦。烏克蘭軍方也使用了瑞典的RBS17飛彈系統來攻擊敵方地面目標，這批 RBS17系統是瑞典軍事援助的一部分。

此次升級將大幅強化瑞典的岸防戰力，並提升其在波羅的海區域的防衛能力。紳寶集團表示，此項合約的大部分訂單已於2024年第三季入帳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法