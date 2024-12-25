中國關鍵礦物禁令 分析：影響美國所有軍種武器生產

美國海軍是受中國出口禁令影響最大的軍種，將影響美軍尼米茲級航艦等生產鏈所需礦物。圖為尼米茲級航艦艾森豪號。（法新社檔案照）〔中央社〕美媒報導，國防分析公司Govini的報告顯示，中國本月稍早對關鍵礦物發布的禁令將影響美國所有軍種的武器生產，涉及1000多個武器系統以及逾兩萬個零件。

中國商務部3日公告，「為維護國家安全和利益」，決定加強軍民兩用物項對美國出口管制，不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口，並對石墨兩用物項對美國出口採取更嚴格的最終用戶和最終用途審查。

美國之音中文網24日引述Govini的分析稱，受影響的美軍武器零件中，6335個需要銻，1萬1351個需要鎵，1萬2777個需要鍺。

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美國海軍戰爭學院教授、現役美國空軍中校馬蒂塞克（Lt. Col. Jahara Matisek）告訴美國之音，由於這些材料庫存量較大，因此近期的影響微乎其微，但是中長期來看將破壞美國武器製造系統、彈藥和傳感器的能力，而這一切都是美國國防工業高效運轉所需的基礎。

據表示，銻在200多種彈藥製造過程中必不可少；鎵用於低層防空和飛彈防禦系統等尖端雷達系統；鍺則用在海軍艦艇、戰車和飛機的夜視和熱成像紅外線鏡頭。

Govini的報告指出，美國海軍是受中國出口禁令影響最大的軍種，勃克級驅逐艦（Arleigh-Burke Class destroyer）、美利堅級兩棲攻擊艦（America-class amphibious assault ship）以及核動力航空母艦尼米茲級航空母艦（Nimitz Class Aircraft Carrier）的生產鏈都依賴這三種礦物。

報告說，美國需要這三種關鍵礦物的1萬2486條武器系統生產鏈當中，有1萬829條、也就是87%用到了中國供應商。

報導說，在頒布完全禁令前，中國今年8月實際上採取了嚴格的銻出口管制，中國銻的出口量下降97%，價格上漲了200%。早在2019年，美國在川普第一個總統任期內針對中企華為公司實施出口限制後，美中就開啟涉及關鍵礦產和戰略技術的貿易戰。

川普於2020年簽署13953號行政令，明確提出中國是美國關鍵礦產供應鏈的主要威脅；拜登政府則延續了川普的礦產政策，不斷擴大關鍵礦產名錄，並強化國內生產，減少對國外進口的依賴。

報導說，美國政府過去8年雖不斷注資並重新調整關鍵礦產戰略，但迎頭追上中國在這些關鍵礦產上的優勢仍需很長時間。

對於美國是否已經準備好應對可能的關鍵礦產短缺問題，馬蒂塞克認為，美國正在加速產能建設，但重建供應鏈需要較長時間，無法應對可能即將來臨且更加尖銳的貿易戰。

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