海陸「美女醫護教官」赴美受訓、挑戰外語 會打泰拳又會划龍舟

現任職於海軍陸戰隊學校擔任醫療組長的張婷婷上尉，除了外表清秀外，也專精所長，擁有國內EMT-P高級救護技術員資格。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕被認為是最操的海軍陸戰隊，近年也有不少優秀的女性官兵加入，並在專業領域展現出成果！例如現任職於海軍陸戰隊學校擔任醫療組長的張婷婷上尉，除了外表清秀外，也專精所長，擁有國內EMT-P高級救護技術員資格，同時亦把握機會爭取赴美受訓機會，取得美軍戰傷救護員證書；除此之外，她也會利用機會學習英文、練習泰拳以鍛鍊體力。

平時擔任醫療組長的張婷婷，憑藉著豐富的救護技能與經驗，積極將所學技術傳授給受訓的陸戰隊官兵，並推動戰傷救護課程，以提升海軍戰傷救護技能。為使戰傷救護更接軌國際，張婷婷也利用各種機會自學英文及練習口說，積極爭取擔任外賓英文說明官，並在業餘時間閱讀有關戰傷救護的原文書籍與文獻，時時汲取救護新知。

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平時擔任醫療組長的張婷婷，憑藉著豐富的救護技能與經驗，積極將所學技術傳授給受訓的陸戰隊官兵，並推動戰傷救護課程。（青年日報提供）

張婷婷對軍媒表示，她接觸救護契機是重度殘障的妹妹因突發狀況過世，心想當時若自身擁有基礎救護技能，或許能挽救妹妹性命；因而大學時選擇就讀了醫務管理系，畢業後曾在民間診所任職，入伍前就已具備EMT-1初級救護技術員資格。由於丈夫是軍職的關係，他鼓勵她考取衛勤專業軍官班，取得更進階不同的救護資格。

張婷婷利用自學外文、閱讀文獻書籍外，也結合在美受訓的經驗知識，運用在國軍救護中，使戰傷救護更接軌國際。（青年日報提供）

加入部隊的她正式接觸戰傷救護相關課程，起初認為具備基礎救護技術應當可以很快掌握戰傷救護技能，但後來發現戰傷救護所需的醫療知識相當廣泛，因此她除了在受訓期間學習技術外，亦利用休假時間研讀相關書籍，在努力不懈的精進下，最終成功考取救護技能教官證書。

此外，張婷婷也積極爭取赴美國學習美軍戰傷救護技術的機會，並獲得美軍證書。她表示，在美令她印象最深刻的是，美軍的訓練過程中他們會深入荒山野林，實地模擬戰場景況，在有限資源下，相互合作完成救護工作，她從中體認到戰場進行救護工作的不易，也真正意識到戰傷救護的重要性；即使遠離家鄉、過程艱辛，但她認為相當值得。

張婷婷積極爭取赴美國學習美軍戰傷救護技術的機會。她表示，在美令她印象最深刻的是，美軍的訓練過程中他們會深入荒山野林，實地模擬戰場景況，在有限資源下，相互合作完成救護工作。（青年日報提供）

張婷婷不只在醫療救護領域有所成外，對於英文相當有興趣的她，也努力爭取擔任軍事交流參訪行程說明官，並不懼怕與外國人對談，藉以提升英文口說能力。同時她也認為，從事戰傷救護要有良好的體能，因此她也會學習泰拳增強核心力量，並參加龍舟隊訓練上肢肌力，如此才能勝任戰傷救護工作。

張婷婷利用自學外文、閱讀文獻書籍外，也結合在美受訓的經驗知識，運用在國軍救護中，使戰傷救護更接軌國際。（青年日報提供）

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