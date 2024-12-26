北極爭霸戰升級！美國打造新世代破冰船 終結50年空窗期

美國海岸防衛隊極地安全破冰船的藝術示意圖，用於取代服役超過四十年的「極星號」重型破冰船。美國海岸防衛隊計劃採購三艘具重型南極作業能力的極地安全破冰船。（圖片來源：VT Halter）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）12 月 24 日發布新聞稿，宣布已獲准開始建造其首艘新型極地安全破冰船（Polar Security Cutter, PSC）。這是美國 50 多年來建造的首艘重型極地破冰船，標誌著美國強化北極戰略部署的重要里程碑。

軍事網站《海軍新聞》（Naval News）報導， 這項由密西西比州帕斯卡古拉（Pascagoula）的波林格密西西比造船廠（Bollinger Mississippi Shipbuilding）負責的造船計畫，自 2023 年夏天起便已啟動部分前置作業，採用「漸進式」的建造策略，以縮短這艘重要國家戰略資產的交付時程。目前已獲得批准的項目包括八個原型製造評估單元（prototype fabrication assessment units, PFAUs），這些單元目前正在進行或計畫進行中。

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此一漸進式的做法旨在協助造船廠強化其勞工的技術能力，並在全面生產開始之前完善建造工法。透過原型製造評估單元，美國政府和造船廠已為 PSC 級破冰船的全面生產做好準備，進而實現更精確、更具成本效益且更可靠的建造流程。

目前，美國海岸防衛隊的極地破冰艦隊包括一艘於 1976 年服役、長 約 122 公尺的重型破冰船「極星號」（Coast Guard Cutter Polar Star），以及一艘於 1999 年服役、長約 128 公尺的中型破冰船「希利號」（Coast Guard Cutter Healy）。為了提升在北極的存在感及執行任務的能力，美國海岸防衛隊近期更採購了一艘商用極地破冰船。

新型的極地安全破冰船長 140 公尺，寬 28 公尺，滿載排水量為 2萬3200 噸，採用柴電推進系統。全艦可搭載 186 人，並配備一個大型飛行甲板，足以容納 H-53「海王種馬」（H53 King Stallion）或 H-60「海鷹」（Sikorsky H-60）等直升機。其船體設計基於「極地 2 級」（Polar 2 class）破冰船。

2019 年，美國海軍部選定 VT 海特海事公司（VT Halter Marine）作為總承包商，負責執行美國海岸防衛隊極地安全破冰船的細部設計和建造工作，合約總價為 7.459 億美元（約合新台幣 243 億元）。這是一項多年期的計畫，也是美國海岸防衛隊的一項重大系統採購案，預計採購最多三艘多功能極地安全破冰船，以汰換已服役 40 多年的「極星號」重型破冰船，並更新美國海岸防衛隊的重型破冰船艦隊。

美國海岸防衛隊地位特殊，和平時期部隊受國土安全部管轄，在戰時或特定情況下，根據總統或國會命令，會被劃歸至美國海軍部指揮，負責執行多項海上任務，包括搜救、海上安全、邊境巡邏、環境保護和法律執行等。

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