「巴拉克」進駐東歐！斯洛伐克190億引進以色列防空系統

「巴拉克」MX系統是以色列航太工業公司研發的尖端防禦系統，以其模組化、彈性化部署和全天候攔截能力聞名。（取自（IAI官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列國防部日前宣布，已與斯洛伐克簽署價值5.83億美元（約合新台幣190億元）的政府對政府（G2G）合約，將出售「巴拉克」（Barak）防空系統給斯洛伐克。這項軍售案突顯了以色列先進防空技術在全球的吸引力，以及東歐地區因應當前局勢而持續提升的國防需求。

美國軍聞網站《Breaking Defense》報導，根據以色列國防部發布的消息，以色列航太工業公司（IAI）將為斯洛伐克提供「巴拉克」MX防空系統（Barak MX air and missile defense system），用以強化其國土防禦能力。

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「巴拉克」MX系統是以色列航太工業公司研發的尖端防禦系統，以其模組化、彈性化部署和全天候攔截能力聞名。它可以根據不同的作戰需求，靈活配置各種射程的攔截彈，包含短程防空飛彈、中程防空飛彈和長程防空飛彈，射程最遠可達150公里。這使得「巴拉克」MX 系統能有效應對各種空中威脅，包括戰機、直升機、無人機、巡弋飛彈，甚至是彈道飛彈等，為使用者提供多層次的防空保護網。

這份價值5.83億美元的合約，內容涵蓋多套「巴拉克」系統的發射器、雷達以及指管通情系統。而這也是以色列與斯洛伐克之間一系列國防合作協議的最新進展，先前兩國已簽署總價約 1.5億歐元（約合新台幣51億元）的雷達系統協議，以及約1億歐元（約合新台幣34.1億元）的反戰車系統協議。

近年來，由於東歐地區的安全局勢變化，許多國家紛紛增加國防開支，尋求現代化的軍事裝備。斯洛伐克此次採購「巴拉克」防空系統，正是為了因應潛在的安全威脅。這套由以色列航太工業公司研發的先進防空系統，將成為斯洛伐克抵禦空中威脅的關鍵力量。

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