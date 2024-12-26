竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館暨73週年隊慶 《噤飛》新書出版傳承

新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館整修後今天重新開館，並舉辦73週年隊慶活動，且出版新書《噤飛》。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕前空軍第34中隊「黑蝙蝠中隊」邁入73週年，新竹市今天舉行隊慶活動，而黑蝙蝠中隊文物陳列館經修繕也開館啟用，並出版新書《噤飛》，表彰及傳承黑蝙蝠中隊的光榮歷史與精神，讓這段珍貴記憶在竹市永續流傳。

代理市長邱臣遠說，過去黑蝙蝠中隊的存在被列為最高機密，為傳承黑蝙蝠中隊的英勇事蹟，市府在黑蝙蝠中隊營區原址成立「黑蝙蝠中隊文物陳列館」，展出黑蝙蝠隊員們的珍貴物件與生命故事，並每年舉辦隊慶活動，邀請隊員與眷屬再敘家常，凝聚彼此情誼。

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新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館暨73週年隊慶活動，也出版新書《噤飛》。（記者洪美秀攝）

新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館整修後今天重新開館。（記者洪美秀攝）

文化局表示，市府去年底進行室內空間與戶外景觀整修，今天也重新開館，其中地下1樓展覽空間展出「無懼：黑蝙蝠中隊隊員的任務與後盾」特展，呈現隊員們如何在一次次驚險任務中創造生命史詩，並展現同袍與家人間的深厚支持與情感。

另以黑蝙蝠中隊隊員何祚明為原型、由亮語文創出版的《噤飛》一書也在73週年隊慶發表。這本書由年僅22歲甫獲《九歌112年小說選》的文壇新銳、同時也是新竹子弟的林佩妤執筆，流暢明快的敘事節奏以及出神入化的文字駕馭能力，讓人彷彿置身於當時驚險萬分的戰爭現場，而不停切換敘事視角的方式，生動且細膩的呈現隊員、家屬、同袍間在那大時代下的各種幽微心境，讓黑蝙蝠中隊隊員在地故事及精神傳唱到下個世代。

文化局表示，「黑蝙蝠中隊文物陳列館」展出黑蝙蝠中隊完整文史紀錄，開館時間每週二至週日，9時至17時。館內現正辦理「深邃的星空—回憶黑蝙蝠中隊」主題展與「無懼：黑蝙蝠中隊隊員的任務與後盾」特展，歡迎國人免費前往參觀。

新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館整修後今天重新開館。（記者洪美秀攝）

新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館整修後今天重新開館，舉辦73週年隊慶活動。（記者洪美秀攝）

新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館整修重新開館，出版新書《噤飛》。（記者洪美秀攝）

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