能發射飛彈、具RWR！ 韓陸軍接收首架國產「LAH-1」攻擊直升機

趕在年底前壓線交付！韓國軍方首架國產輕型攻擊直升機LAH-1「MIRON」於今（26）日正式交付韓國陸軍，兌現今年初時表態的承諾。（圖片擷取自南韓防衛事業廳）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕趕在年底前壓線交付！韓國軍方首架國產輕型攻擊直升機LAH-1「MIRON」於今日正式交付韓國陸軍，兌現年初時表態的年底前交付並投入實戰部署。韓國軍方規劃，到2031年完成160多架LAH-1直升機的實戰部署，並陸續汰換500MD及AH-1S「眼鏡蛇」直升機。

據《韓聯社》今（26）日報導，南韓防衛事業廳表示，新款國產輕型武裝直升機LAH-1「MIRON」的量產一號機，於今天交付韓國陸軍。LAH直升機是韓國繼KUH-1「Surion」直升機後，第二款國產直升機，它將替代陸軍旗下老舊的500MD和AH-1S「眼鏡蛇」攻擊直升機。

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報導指出，韓國軍方計畫到2031年完成160多架LAH-1「MIRON」直升機的實戰部署。

罕見的LAH-1俯視照片！韓國軍方計畫到2031年完成160多架LAH-1「MIRON」直升機的實戰部署。（圖片擷取自南韓防衛事業廳）

南韓負責國防發展和採購事宜的「防衛事業廳」（방위사업청），今日亦發布影片新聞表示，韓國是全球第11個直升機開發中國家，LAH-1「MIRON」則是第二款國產直升機，這架輕型武裝直升機的1號量產機在今日被移交給了韓國軍方；LAH-1將使部隊變得更加敏捷、更加強大！新聞稿也不忘說明，MIRON的開發過程是相當艱辛的，他們期望它的卓越表現能在未來達到預期效果。

LAH-1「MIRON」直升機可搭載國產「天劍」空對地飛彈和2.75吋火箭彈、3管20公厘機砲塔等武器，武裝能力得到大幅提升。同時在航電系統與自我防衛系統上，MIRON搭載了目標獲取指示系統（TADS）、飛彈預警接收器（MWR）和雷達預警接收器（RWR）等重要預警裝置，另外還裝有自動駕駛飛行系統（AFCS）和綜合電子地圖電腦（IDMC）等最新設備。

LAH-1雖然是國產直升機，但仍是KAI公司與空中巴士（AIRBUS）公司合作，以空巴H155型（原Eurocopter EC155）通用直升機為基礎，進行武裝改良而來的產品，該直升機被廣泛應用在民間運輸或政府機關。DAPA自2015年至2022年間，共投入6539億韓元（約新台幣143.8億元），成功改良研發「LAH」輕型攻擊直升機系統。

LAH-1雖然是國產直升機，但仍是KAI公司與空中巴士（AIRBUS）公司合作，以空巴H155型（原Eurocopter EC155）通用直升機為基礎，進行武裝改良而來的產品。（圖片擷取自KAI）

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