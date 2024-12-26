賴清德宣布明年啟動「城鎮韌性演習」：加強非軍事部門防護機制

總統賴清德今主持「全社會防衛韌性委員會」第二次會議時宣布，明年「萬安」、「民安」演習將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，全社會防衛韌性要特別加強非軍事部門的防護機制，加速腳步打造更具韌性的台灣。（圖擷自總統府官網）

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德今（26日）主持「全社會防衛韌性委員會」第二次會議時宣布，明年「萬安」、「民安」演習將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，將完全以不依賴國軍支援的方式、參考國際最新的經驗來設計，全社會防衛韌性要特別加強非軍事部門的防護機制，加速腳步打造更具韌性的台灣，以行動回應國際社會的支持。

賴清德於會議開場致詞時表示，這幾年來隨著全球疫情和俄烏戰爭的爆發，世界各國都在提升防衛韌性，包括北約或歐盟都制定全社會韌性強化的指引，這顯示台灣並非特例，全社會防衛韌性是全球性課題，而台灣持續提升全社會防衛韌性，也是國際社會的共同期待。

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賴清德談到，他這個月訪問了太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉共和國，並過境美國夏威夷和關島，各國友人除了表達對台灣的堅定支持，更多次重申對台海和平穩定的期待，我們要持續以行動回應國際社會的支持，讓台灣有能力捍衛自身安全。身為總統，他也要特別藉這個機會向國際社會強調，台灣有決心捍衛區域的和平穩定，我們會加速腳步打造更具韌性的台灣。

據此，賴清德宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，一方面與國際上的演習代號能夠接軌，讓國際更了解台灣的努力；另方面，「2025城鎮韌性演習」將完全以不依賴國軍支援的方式、參考國際最新的經驗來設計，跟漢光演習能夠有所區隔，但又能相互支援呼應。

賴清德指出，全社會防衛韌性要特別加強非軍事部門的防護機制，驗證民防、災防體系執行保護國人行動的能力，而他要再次強調，當我們打造一個更強韌的台灣，國際上理念相近的夥伴會更願意協助台灣，共同因應各項挑戰。

賴清德說，他知道捍衛民主需要集結每一分力量，而推動全社會防衛韌性是相當龐大的任務，政府部門對於這些工作，必須用更開放的態度引進民間人才資源。因為唯有結合政府和民間的力量，才能共同因應極端情境下的挑戰，也才能提升台灣整體的防衛能力，共同鞏固全球民主韌性，以及維護區域和平穩定。

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