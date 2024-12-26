總統府首次桌上兵推登場 賴清德：維持國人日常生活是首要目標

總統府「全社會防衛韌性委員會」第2場會議今登場，總統賴清德指出，維持國人日常生活、確保社會正常運作是桌上推演的首要核心目標，各單位不能報喜不報憂，必須找出現有機制的不足。（圖擷自總統府官網）

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府「全社會防衛韌性委員會」第2場會議今（26日）登場，上午首次在總統府內，邀集19個中央部會與地方16個局處進行閉門桌上推演。總統賴清德指出，這次推演採用「有想定、無腳本」方式，貼近危機真實發生狀況，維持國人日常生活、確保社會正常運作是首要核心目標，各單位不能報喜不報憂，必須找出現有機制的不足。

賴清德於會議開場致詞時表示，今天會議落實上次會議結論，進行桌上推演，驗證政府各單位面對極端情境的應對準備。回顧這一年來，國內、外情勢瞬息萬變，全球威權國家持續合流、威脅以規則為基礎的國際秩序，而整個第一島鏈的和平穩定，也正受到威權國家的集體挑戰。

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賴清德說，面對無論是天災、威權擴張野心的威脅，相信只要政府和全體社會有準備就能應對，有決心就不用擔心，有信心人民才能放心，這就是全社會防衛韌性所要達成的目標。

不過，賴總統提醒，這些準備都不簡單，台灣社會必須與時間賽跑，來共同建構能夠因應大型災害威脅，以及嚇阻敵人侵犯的各種能力，因此委員會的目標是，透過五大主軸來訂定行動方案，包括「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」、「資通、運輸及金融網絡安全」，並藉此驗證中央與地方政府因應災害時的量能，全面提升國防、民生、災防與民主等四大韌性。

賴清德指出，今天上午進行總統府內第一次，由中央各部會聯合地方、並有民間觀察員在內的跨領域桌上推演，參演的所有中央部會都由次長帶隊，台南市除了由副市長率隊、市長黃偉哲也前來參與，展現中央地方團結合作，共同提升社會韌性。

賴清德說，這次推演是基於台灣成熟的災害防救體系，延伸到綜合性威脅的因應。採用「有想定、無腳本」方式，參演單位不事先準備講稿，而是臨機應變、面對問題來提出對策，也更加貼近危機真實發生時的狀況。

賴進一步說明，面對威權主義的擴張，持續威脅區域的穩定與秩序，在第一個情境中，假想發生「高強度灰色地帶行動」；在第二個情境中，假想發生「瀕臨衝突狀態」。在這些推演中，維持國人的日常生活、確保社會的正常運作，是首要的核心目標。

賴清德提到，在過去多次的演習後，許多部會都有提高危機處理能力，他要給予肯定；但他要強調，必須找出現有機制的不足，並予以補強，無論是中央或地方單位，都不能報喜不報憂，更要仔細確認數字與實際資源的準確程度。在推演中發現不足、待改善之處，都是一件好事，這代表有發揮驗證的功效，仍有許多可以進步、加強的空間。

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