控烏克蘭行動電源炸彈暗殺陰謀 俄羅斯稱逮捕4內鬼

俄羅斯調查人員在日前基里洛夫中將遇刺現場調查。（美聯社檔案照）〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯情報機關「俄羅斯聯邦安全局」（FSB）26日指稱，烏克蘭情報單位多次企圖利用偽裝成行動電源或文件夾的炸彈，在莫斯科暗殺俄國高層官員及其家眷，其陰謀及時遭該局瓦解。

俄羅斯核生化防護部隊（RKhBZ）中將司令基里洛夫（Igor Kirillov）日前在莫斯科遭安裝在電動滑板車上的炸彈暗殺，事發後，一名SBU消息來源向《路透》聲稱，該次暗殺行動是由烏國情報機關策劃。

俄國FSB表示，針對基里洛夫的行動，是基輔發動的恐怖攻擊，誓言進行報復，並指「俄羅斯聯邦安全局成功阻止了一系列，暗殺國防部高階軍事人員的企圖」，4名涉及這些攻擊行動做準備的俄羅斯公民已遭拘捕。

請繼續往下閱讀...

FSB指出，這些俄國公民是被烏克蘭情報機關吸收，其中一名男子在莫斯科取得一個偽裝成行動電源的炸彈，原本計畫將這枚炸彈用磁鐵固定在國防部一名高官座車上，另一名落網男子負責偵察軍方高階官員的行蹤；另一起暗殺陰謀則企圖使用偽裝成文件夾的炸彈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法