總統府兵推6大成果出爐 中央與地方聯繫機制仍待強化

國安會副秘書長林飛帆說明，本次推演的6項成果，包括災害防救機制、跨部會相互支援及因應認知戰，中央與地方協力應處是全社會韌性重要關鍵，但面對大規模及複合式災害，聯繫機制仍待強化。（圖由總統府提供）〔記者陳政宇／台北報導〕總統府全社會防衛韌性委員會今（26）日召開第2次會議，上午首次在總統府內進行閉門桌上推演。國安會副秘書長林飛帆說明，本次推演的6項成果，包括災害防救機制、跨部會相互支援及因應認知戰，中央與地方協力應處，是全社會韌性重要關鍵，但面對大規模及複合式災害，聯繫機制仍待強化。

全社會防衛韌性委員會今日閉門桌上推演，由副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮等3位副召集人帶領，邀集19個中央部會參與，結合地方16個局處首長擔任參演者共同規劃，並加入民間單位。總統賴清德下午召開全社會防衛韌性委員會第2次會議，由林飛帆報告桌上推演成果，之後再由委員針對推演提供建議並討論。

林飛帆說明，關於演習構想是依據中國可能對台威脅，設計未來可能想定，驗證中央及地方政府對相關狀況處置的思維及執行能力。驗證全社會防衛韌性五大主軸，包括民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備、資通、運輸及金融網絡安全。

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想定設計區分為兩個動次，分別因應高強度灰色地帶行動、瀕臨衝突狀態應處，檢驗政府相關機制整合，如何維持政府持續運作、維持社會民生核心功能及必要時支援整體社會防衛。本次推演也納入地方政府相關資源與功能的狀況，以台南市政府為例，並做為日後各縣市參考範本。

針對推演成果，林飛帆指出，首先，由於台灣已有良好且行之有年的災害防救機制，各部會及地方各局處皆已建立相應SOP及重要物資盤點，在應處緊急狀況時有快速的應變能力，例如衛福部已針對緊急醫療情境的啟動機制，包含醫院如何疏散、降載進行規劃。其次，跨部會之間亦有部分相互支援的機制，如環境部啟動毒化災機制時，內政部相關人力或協助救災，然內政部恐有因各單位需求，以至於人力負擔過重的情境，應提前思考人力運用及配置的優先順序。

第三，針對認知戰，包括法務部、陸委會、外交部都已有反制措施，尤其國防部針對錯假訊息提出「一切關於台灣投降的訊息，都是假訊息」，清楚明瞭的說明值得各單位後續因應參考。第四，中央與地方協力應處是全社會韌性重要關鍵，如在推演狀況中，內政部提出台南市及附近縣市資源狀況，台南市政府也針對配售站人力、警力、消防等向中央提出需求，共同解決問題。

林飛帆表示，第五，地方市府團隊在針對情境進行評估時，已展現能進行提前部署能力，並運用跨地域協助機制，請鄰近縣市提供協助。第六，此次推演有助於發現不足之處，體會未來可能面對的挑戰，透過推演可以檢視既有計畫精進與調整之處。

展望未來，林飛帆表示，及早建立SOP雖能使處置機制完善，然亦須適時跳脫本位，強化緊急狀況下的橫向與縱向協調及作業能力。各單位當前多以單一事件應處為思考，較無法考量到各單位資源的相互依賴性以及連動性，未來建議可以加強處理複合式威脅的應變能力。

林飛帆也提醒，面對大規模及複合式災害，中央與地方、多部會之間的聯繫機制仍待強化，我方應思考，如何建構有系統、從中央至地方的資訊溝通管道。各單位均須思考期整備備援機制及復原能力，並透過平時演練驗證成效。

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