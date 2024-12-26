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中國新一代戰鬥轟炸機首飛畫面曝 匿蹤性能成焦點

2024/12/26 21:15

中國新一代戰鬥轟炸機首飛畫面曝 匿蹤性能成焦點據報導，中國下一代戰術戰鬥轟炸機首次飛行，這機型意在取代老化的「殲轟-7」。（取自微博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《Defence Blog》報導，中國新一代戰術戰鬥轟炸機已於12月26 日完成首次飛行。據今日（26 日）在中國社群平台微博（Weibo）上流傳的影像顯示，這架尚未命名的新型雙發動機戰機已成功升空。外界普遍預期該機型將用於汰換老舊的殲轟-7（Xian JH-7）戰機，填補中國空軍戰術打擊能力的缺口。

報導指出，這架新型戰鬥轟炸機的設計具有匿蹤特徵，採用菱形機翼設計，降低雷達截面積並增強生存能力。國防分析人士指出，此平台被開發作為穿透先進防空系統的先鋒。

一位分析師說：「這款新設計意味著中國更加重視匿蹤和精確打擊能力，其低可偵測性特徵符合在爭議環境中作戰的需求。」

中國推動下一代戰鬥轟炸機的研發，凸顯其對戰術航空現代化的戰略重點。預計該機型將取代自1990年代開始服役、日益老舊的殲轟-7（JH-7）機隊。分析人士還指出，此新平台可被視為中國對俄羅斯蘇愷-34」（Su-34）戰鬥轟炸機的回應，後者是一款久經實戰驗證、目前正被俄軍用於烏克蘭戰場的戰術打擊機。

儘管關於這架新型戰機的具體性能仍屬機密，但其研發進程突顯了中國強化戰術空權的企圖。該設計著重於低可偵測性，加上其明顯的機身尺寸，顯示該機型可能具備攜帶先進導引飛彈的能力，包括反艦和對地武器。

《Defence Blog》報導提到，這架新飛機對匿蹤和生存能力的重視，使其成為中國在平衡對手防空系統方面的一個潛在關鍵角色，特別是在涉及台灣或南海的衝突想定中。

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