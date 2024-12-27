以色列狂轟葉門「青年運動」釀6死 世衛秘書長譚德塞險遭波及

以色列26日對青年運動發動空襲，位於葉門首都沙那的國際機場冒出陣陣黑煙。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕以色列26日對葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發動空襲，包括葉門首都沙那（Sanaa）的國際機場等設施均成為目標，造成至少6人身亡，且空襲當下，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）就在機場，儘管平安無事，但同機1名機組人員卻遭波及受傷。

綜合媒體報導，青年運動與以色列之間的戰鬥持續升溫，25日青年運動才對以色列發射1枚飛彈並出動2架無人機；以軍26日空襲了青年運動掌控地區的機場、發電廠及軍事設施作為回應。

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以色列軍方證實，除攻擊機場外，還襲擊了位於葉門西部沿海荷台達（Hodeidah）、薩利弗港（Salif）、拉斯卡納提布港（Ras Kanatib）的軍事設施，及赫茲亞茲（Hezyaz）和拉斯卡納提布港的發電廠。

青年運動旗下《薩巴新聞社》（Saba）宣稱，機場共有3人遇襲身亡，荷台達也有3人身亡，另有40人受傷。青年運動獲伊朗支持，是伊朗反以色列聯盟「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的成員。

同為青年運動旗下的《馬西拉電視台》（Al-Masirah TV）報導，26日稍晚，青年運動公開表示已準備好「快速回應」空襲，並「以升級應對升級」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則警告，以色列的空襲會「持續到任務完成為止」；以色列國防部長卡茲（Israel Katz）也強調，以色列將「追捕青年運動所有領袖，……沒人能躲過我們」。

空襲當下，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）正在飽受戰火蹂躪的葉門評估該國人道局勢，同時尋求談判，讓遭拘禁的聯合國（UN）工作人員獲釋。

譚德塞說，「機場遭到空中轟炸」時，他與團隊成員正要登機。他稱航空交通管制塔及候機室遭破壞，跟他們相距僅有數公尺遠，機場跑道也受損；他與聯合國、WHO的同事都平安。

一名目擊者告訴法新社，在青年運動掌控的首都沙那，國際機場被攻擊「超過6次」，鄰近的戴拉米（Al-Dailami）空軍基地亦淪為攻擊目標。

青年運動發言人阿布杜沙蘭（Mohammed Abdulsalam）稱這波空襲是「猶太復國主義者針對全葉門人民的罪行」。

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