國軍夜點費從60元調漲至100元 元旦起生效20萬官兵受惠

國軍自明年元旦起，將夜點費自60元調漲至100元，增幅66.67％。圖為在部隊餐廳內用餐的國軍軍官。（取自國防部發言人臉書）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍官兵夜點費現行為60元，這個金額已維持長達25年沒有調整，為因應物價調整，國防部核定修正「國軍官兵誤餐費及夜點費報支規定」，夜點費自明年元旦起從60元調漲至100元，漲幅超過66％，可望使國軍20餘萬名官兵受惠。

夜點費是國軍為了慰勞夜間值勤官兵辛勞，晚間6點以後連續值勤4小時以上者，每日可獲得60元「夜點費」，但隨著物價高漲，這項補助已越來越「薄」。根據國防部統計，食物類的物價指數從86年到112年，漲幅高達80.34%，因此調增夜點費的報支基準，至於誤餐費部分則維持現行基準（早餐50元、午餐及晚餐各150元）並未改變。

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根據國防部發佈核定修正「國軍官兵誤餐費及夜點費報支規定」，誤餐費指於執行臨時交辦或緊急性公務期間，無法於駐地伙食團用膳者，核發之費用。夜點費指自18時起，連續執行公務（值勤）達4小時以上者，核發之費用。

國防部表示，已報支差旅費之國軍官兵，於差竣前不得再報支誤餐費或夜點費。誤餐費及夜點費應於事後15日內，向所隸單位提出申請。夜點費屬每月排表值班須月結者，應於次月15日內提出申請。

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