3分鐘讓女立委破涕為笑 3次駕機失事獲救 「阿毛」李天羽告別人世

故前國防部長李天羽昨天移靈安厝於新店碧潭空軍烈士公墓。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕故前國防部長李天羽昨天移靈安厝於新店碧潭空軍烈士公墓，他調皮但又充滿溫暖的個性永留在家屬及同袍故舊心中，總統任內不次拔擢李天羽出任要職的前總統陳水扁，接連二次在臉書專頁發文追思，陳水扁說：阿扁多年放在心裡有關與李部長相知相惜的秘辛二三事，那天阿扁只私下透露2件讓家屬略解迷團。還有一事，佛曰：「天」機不可洩漏。

李天羽從出生取名開始，就註定他是飛翔在空中的飛行員，李爸爸把他取名「天羽」，弟弟則取名為「天翼」，這個跟前行政院長唐飛兄弟的取名模式很像，唐飛的兄弟們是單名，分別取名為「飛丶翔丶翀丶天」。

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李天羽在軍中同袍的暱稱是「阿毛」，因為李天羽從小就是調皮的小孩，他曾自承小時候住在眷村裡，他跟弟弟李天翼是村子裡知名的調皮蛋，有次看到村中有四處走跳的雞，兄弟倆個就拿鞭砲插進雞屁股裡後點燃，搞的整個村子裡雞飛狗跳不得安寧，當然，兄弟倆免不了遭到藤條伺候。

儘管調皮不堪，但李天羽的個性卻是溫暖的，他待人處事的方式，永遠不會讓對方難堪，還會為對方設身處地著想，行事留一個餘地空間。2007年元月底，國軍高層有重大的人事調整，但人事命令來的很突然，包括當時擔任參謀總長的李天羽上將在內，多位軍方高層首長都只能臨時收拾辦公室，幕僚也未事先安排去處。

時任參謀本部聯一人事次長的退役中將黃奕炳曾在臉書回憶說：「李先生驚訝於生效時間的緊迫，完全出乎他的判斷。然而，他並未怪罪我為什麼沒有先期預告，略作沉思，然後非常慎重的交代我：「因為個人離職的時間非常匆促，總長室同仁的去處都來不及安排，如果隨意匆忙安插，恐將影響渠等之發展。請您向霍先生（指繼任參謀總長的霍守業上將）請示，是否讓同仁們暫留總長室原職，俾逐一安排適職。也拜託聯一（人事次長室的簡稱）幫我這批弟兄們找到適當的職務。」我不辱使命向霍總長轉稟李先生的請託，霍先生非常大器的回覆：「我只帶一位辦公室主任到職，總長室其他同仁願意留下來繼續幹的，我都歡迎，但有更好出路的，我也不攔。請你儘速回報李先生。」這件事，讓我敬佩李先生的有情有義，也佩服霍先生的胸襟與厚道。」

黃奕炳還回憶說：世事難料，沒有想到不到四個月的時間，李先生重返國防部榮膺部長一職。他履新後，特別指示：「爾後陸軍的重要軍職人事案，必須先徵詢霍先生的意見始得上呈。」個中當然有李部長「己所不欲，勿施於人」的胸懷，但，更是霍先生的廓然大度，贏得李先生的感激與尊重，因果相應，來得如此快速，給我莫大的啟示：人去未必茶涼，寬厚待人處事才是王道。

前國防部長李天羽昨天先生移靈安厝於新店碧潭空軍烈士公墓，國防部長顧立雄等人到場致祭。（圖：軍聞社）

待人處事應對的機靈及溫暖風格，是李天羽的特色，這一點充分發揮在李天羽與國會立委的互動上。在李天羽擔任空軍總部國會聯絡室主任時，是他初與朝野立委打交道的開始，在當年國民黨一黨獨大的年代，在野立委莫不對保守封閉的軍方磨刀霍霍，李天羽及國會聯絡室團隊以交朋友的方式，建立與立委丶辦公室主任及助理群的交情，公務上不卑不亢丶私誼裡則是可以相互交心的朋友，就是這樣的風格及行事始然，讓軍方上下知道一件事，國會裡的事就找李天羽，國防部注意到當時軍階為少將的李天羽，很快的就將他直升為國防部國會聯絡室主任，並且晉任為空軍中將。

有一次，某位以問政犀利著的女性立委，在委員會質詢時十分激動，痛批國防部施政不當之後，情緒久久無法自已，甚至還因激動而掉淚，讓備詢的國防部官員不知該如何是好，此時只見李天羽靠近這位立委，小聲的安慰幾句，沒想到不到3分鐘的時間，就讓這位女性立委破涕為笑，讓在場官員都驚呆了。至於李天羽是怎麼做到的？他都笑說：祕密。

「阿毛」做事很拼命，無論是在工作上，還是擔任飛行員期間都是這樣，飛行員生涯中曾三度遇到飛機故障墜毀，兩次是教練機丶一次是F-104戰機，還好他幸運的都獲救。他最常說的話就是「麻雀生鵝蛋，拼老命」，每每想到這句話，他過去的事蹟又都浮上心頭，令人懷念。

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