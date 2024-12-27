對台威脅增加！中國首艘4萬噸076級兩棲攻擊艦「四川艦」下水

中國海軍首艘自主研製的076型兩棲攻擊艦「四川艦」今天在上海造船廠下水。（圖擷自央視新聞）

〔即時新聞／綜合報導〕中國海軍首艘自主研製建造的076型兩棲攻擊艦今天（27日）在上海下水，命名為「四川艦」。

中國海軍首艘自主研製的076型兩棲攻擊艦「四川艦」今天在上海造船廠下水。（圖擷自央視新聞）

據中國官媒《央視新聞》報導，下水命名儀式今天上午在上海滬東中華造船廠舉行。經中共中央批准，首艦命名為「中國人民解放軍海軍四川艦」，舷號為「51」。

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據報導，四川艦是新一代兩棲攻擊艦，是推進中國海軍轉型建設發展、提升遠海作戰能力的關鍵裝備，滿載排水量4萬餘噸，設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，創新應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。

四川艦下水後，將按計劃展開設備調試、系泊試驗、航行試驗等工作。

兩棲攻擊艦是由直升機航空母艦發展而來，大部分結合了船塢登陸艦的井圍甲板設計，可裝載登陸艇、氣墊登陸艇、兩棲車輛，甚至垂直起降型戰鬥機。相較於多數航空母艦，不少兩棲突擊艦可擁有更密集的自身防護武器，未必需要其他軍艦護衛。

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