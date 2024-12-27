陸軍涼山營區完工啟用 賴清德期許特勤隊勤訓精練、尚武求勝

賴清德總統今天視導陸軍涼山特勤隊，他表示，無論上山下海、跳傘潛水，都難不倒大家。特勤隊弟兄們認真訓練，就是要做國軍菁英中的菁英，令人非常欽佩。（圖：總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（27）日前往屏東出席「陸軍涼山營區完工啟用典禮」時表示，國防部啟動興安專案新建營舍，提供更良好的住訓環境，提升特勤隊戰力。感謝國軍堅守崗位、守護國家安全，期許持續勤訓精練，尚武求勝。

總統抵達後，首先聽取「涼山營區」新建工程簡報及觀看紀實影片。接著為落成銘牌簽名，並聽取特勤隊各任務所著裝備介紹。

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賴清德表示，這是他第一次來到陸軍涼山營區。剛剛特勤隊隊長向他介紹大家的各式裝備，無論上山下海、跳傘潛水，都難不倒大家。特勤隊弟兄們認真訓練，就是要做國軍菁英中的菁英，令人非常欽佩。

他指出，特勤隊肩負衛戍地區的重要戰力，但原本的營舍使用將近45年，為了給大家更良好的住訓環境，國防部啟動興安專案來新建營舍。現在涼山營區有了全新的宿舍、餐廳、健身房，以及訓練場地。他相信，讓國軍弟兄姊妹睡得好、吃得好，就能全力以赴，迎接更多元的訓練，讓特勤隊的戰力不斷提升。

總統表示，陸軍特勤隊承擔了重大的責任和任務，像是因應反恐作戰、應援各地突發狀況以及提供災害救援。大家的訓練非常嚴格、扎實，是保護國家非常重要的戰力。

他並期許特勤隊弟兄們持續勤訓精練，尚武求勝。他也要代表全體國人感謝大家全心全力的付出、堅守崗位、守護國家安全。

總統最後提到，元旦假期及春節連假即將到來，輪值的弟兄姊妹辛苦了，感謝大家、也祝福新的一年平安、健康、順利。

隨後，總統與現場貴賓一同進行啟動儀式，接著視導官兵寢室及綜合訓練室，並頒發加菜金，慰勉官兵辛勞。

包括總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、陸軍司令鍾樹明、航空特戰指揮部指揮官張台松、特種作戰指揮部指揮官匡奕平等亦出席是項活動。

賴清德總統今（27）日前往屏東出席「陸軍涼山營區完工啟用典禮」。（圖：總統府提供）

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