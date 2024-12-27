目擊！中國奇怪外形的飛機曝光飛行 分析疑神秘JH-36及第六代戰機

自昨（26）日起，網路分別瘋傳一段成都及瀋陽飛機製造廠附近拍攝到的飛行影片，一架可能被命名為殲轟-36（JH-36，左）的飛機，另一架外型酷似飛鏢的神秘飛機（右）。 （圖片擷取自@Hurin92、@zhao_dashuai的Ｘ帳號／本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國奇怪外型的概念機頻頻試飛，似乎有意在下一代戰機的問世上「超英趕美」。自昨（26）日起，網路分別瘋傳一段成都及瀋陽飛機製造廠附近拍攝到的飛行影片，一架可能被命名為殲轟-36（JH-36）的飛機，在雙座殲-20的護航下飛過，其機翼外型酷似大三角形；同一天，另一架外型酷似飛鏢的神秘飛機也在瀋陽被目擊，外界推測這些可能與中國六代戰機或第五代支援轟炸機有關。

據網路流傳的畫面顯示，一架機翼面積偌大且近乎成三角形狀的神祕飛機掠過空中，一旁還有中共近期研製的雙座殲-20戰機伴飛，另外一個角度顯示，神秘飛機具有前駕駛艙，一個引擎進氣口似乎在其後上方，在該機放下機輪後可見每隻起落架擁有兩個主機輪，這是相對重型飛機的象徵。拍攝影片的民眾直呼：「哇操！這是什麼東西啊？」

請繼續往下閱讀...

Chinese 6th Gen Fighter spotted flying under broad day light



This is the real deal, it's actually happening OMG pic.twitter.com/UYzWcazgLX — Fighterman_FFRC （@Fighterman_FFRC） December 26, 2024

軍聞網站《The Aviationist》報導，這部影片是在四川省成都飛機公司（CAC）總部周圍所拍攝的。儘管該機的正式名稱仍待考證，但觀察者現在將其分為第六代J-XX戰鬥機，或第五代JH-XX殲轟機，其中又以後者更有可能；據報道後者正在與轟-20（H-20）隱形重型轟炸機一起開發。

更新報導進一步指出，一張高解析度的照片中可以看見，飛機上寫有36011的序號字樣，因此這架未知飛機可能被命名為殲-36（J-36）、殲轟-36（JH-36），或名字有36的型號。其機腹的兩個進口搭配先前觀察到的機背進氣口，推測該機應具備了三具發動機。同樣的照片也驗證了主起落架艙之間武器艙的存在，儘管它的內部尺寸尚不清楚。

另外一個角度顯示，神秘飛機（左）具有前駕駛艙，一個引擎進氣口似乎在其後上方，在該機放下機輪後可見每隻起落架擁有兩個主機輪。一旁則是中共近期研製的雙座殲-20戰機（右）伴飛。（圖片擷取自@RupprechtDeino的Ｘ帳號）

從另一張高解析度的照片可以看到飛機上寫有36011的序號字樣，因此這架未知飛機可能被命名為殲-36（J-36）、殲轟-36（JH-36），或名字有36的型號。（圖片擷取自@OedoSoldier的Ｘ帳號）

另外一支被目擊的神祕影片，在成都的飛行影像流出後，也接著在網路上流傳。該支在瀋陽拍攝到的影像顯示，一架外型有如三角飛鏢的飛機低空飛過，其大小相比成都的那架飛機又更小了點，且帶有非常大的後掠角，但同樣是一架無明顯垂直尾翼的飛機；這架飛機的後方還有另一架「側衛」系列戰機在飛行。

Clearest view of China's second 6th gen fighter design, this one is designed by SAC.



It's smaller with a 2 engine set up, it's also a tailless flying wing design, albeit more conventional compared to the CAC's 3 engine design.



From the looks of it, this SAC design is more… pic.twitter.com/tqUQYRD01s — Zhao DaShuai 东北进修 （@zhao_dashuai） December 26, 2024

《The Aviationist》也報導分析，該機設計似乎是雙引擎的，其翼根下方有兩個方形進氣口；不過，目前的影像無法看出是否有駕駛艙存在，儘管它不太可能是一架無人機。目前外界對該機的類別型號也不清楚，究竟是另一種第五代JH-XX飛機，還是傳聞中的第六代J-XX戰鬥機，仍待觀察。

該支在瀋陽拍攝到的影像顯示，一架外型有如三角飛鏢的飛機低空飛過，其大小相比成都的那架飛機又更小了點，且帶有非常大的後掠角。（圖片擷取自@zhao_dashuai的Ｘ影片）

報導補充，12月26日對中國來說是一個特別的日子，因為當天是已故中共領導人毛澤東的生日。這有可能解釋為何兩架神秘的飛機，會選在同一天進行「具有意義」的飛行。此外，這兩架飛機似乎在2022年的珠海航展上，有推出過的概念非常相似模型，儘管經過一些細微的調整，例如發動機數量和額外的進氣口。

Zhuhai Air Show

6th Gen Fighter Aircraft Concept

PLAAF Loves Tailless Jet Design pic.twitter.com/hyTPqZlHGT — David Wang （@Nickatgreat1220） November 6, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法