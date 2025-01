目擊！中國奇怪外形的飛機曝光飛行 分析疑神秘JH-36及第六代戰機

自昨(26)日起,網路分別瘋傳一段成都及瀋陽飛機製造廠附近拍攝到的飛行影片,一架可能被命名為殲轟-36(JH-36,左)的飛機,另一架外型酷似飛鏢的神秘飛機(右)。 (圖片擷取自@Hurin92、@zhao_dashuai的X帳號/本報合成)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕中國奇怪外型的概念機頻頻試飛,似乎有意在下一代戰機的問世上「超英趕美」。自昨(26)日起,網路分別瘋傳一段成都及瀋陽飛機製造廠附近拍攝到的飛行影片,一架可能被命名為殲轟-36(JH-36)的飛機,在雙座殲-20的護航下飛過,其機翼外型酷似大三角形;同一天,另一架外型酷似飛鏢的神秘飛機也在瀋陽被目擊,外界推測這些可能與中國六代戰機或第五代支援轟炸機有關。

據網路流傳的畫面顯示,一架機翼面積偌大且近乎成三角形狀的神祕飛機掠過空中,一旁還有中共近期研製的雙座殲-20戰機伴飛,另外一個角度顯示,神秘飛機具有前駕駛艙,一個引擎進氣口似乎在其後上方,在該機放下機輪後可見每隻起落架擁有兩個主機輪,這是相對重型飛機的象徵。拍攝影片的民眾直呼:「哇操!這是什麼東西啊?」

軍聞網站《The Aviationist》報導,這部影片是在四川省成都飛機公司(CAC)總部周圍所拍攝的。儘管該機的正式名稱仍待考證,但觀察者現在將其分為第六代J-XX戰鬥機,或第五代JH-XX殲轟機,其中又以後者更有可能;據報道後者正在與轟-20(H-20)隱形重型轟炸機一起開發。

更新報導進一步指出,一張高解析度的照片中可以看見,飛機上寫有36011的序號字樣,因此這架未知飛機可能被命名為殲-36(J-36)、殲轟-36(JH-36),或名字有36的型號。其機腹的兩個進口搭配先前觀察到的機背進氣口,推測該機應具備了三具發動機。同樣的照片也驗證了主起落架艙之間武器艙的存在,儘管它的內部尺寸尚不清楚。

另外一支被目擊的神祕影片,在成都的飛行影像流出後,也接著在網路上流傳。該支在瀋陽拍攝到的影像顯示,一架外型有如三角飛鏢的飛機低空飛過,其大小相比成都的那架飛機又更小了點,且帶有非常大的後掠角,但同樣是一架無明顯垂直尾翼的飛機;這架飛機的後方還有另一架「側衛」系列戰機在飛行。

