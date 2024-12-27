「嵩山」雷達站抓得住共機動態 李棟樑率團寒風低溫中慰勉駐軍

軍友社榮譽理事長李棟樑今天前往北部高山偏遠地區單位慰勉國軍，他並且親自前往哨所，關心執勤的官兵弟兄姐妹。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕共機持續侵擾我國周邊空域，空軍各基地空地勤人員每天都得在警戒室待命起飛攔截監控，各雷達站更是全天候執勤不能懈怠，雷達站官兵的任務負擔相當吃重，就是要一一抓住共機動態，絕不能漏掉任何一架共機。

李棟樑今天是在國防部副部長徐衍璞上將、空軍司令鄭榮豐上將等人陪同下，率團前往慰問北部高山地區駐軍，並舉辦敬軍餐會，與官兵們共進午餐，同時致贈春節慰問金及禮品，犒慰官兵弟兄姊妹們的辛勞。

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慰問過程中，李榮譽理事長親自逐一頒贈保暖禦寒的厚襪，並親切關懷弟兄姊妹生活與執勤狀況，叮囑大家多注意保暖，「寒流來了，大家執勤辛苦了，要多注意保暖，多穿一點！」感謝大家默默為國家付出、奉獻的辛勞。

高山陣地氣候寒冷，李棟樑贈送官兵保暖的厚襪，叮囑大家注意保暖。（圖：軍聞社提供）

慰問行程結束前，李榮譽理事長也前往營區哨所，不畏低溫與風雨，親自頒贈衛兵紅包與保暖厚襪，希望在寒冷的冬天，為官兵弟兄姊妹們，送上最暖心的關懷與慰問。李棟樑表示，無論是寒冬還是酷暑，國軍官兵在前線的付出與努力都不曾間斷。感謝國軍的犧牲與奉獻，他也會與大家站在一起，當國軍最堅實的後盾、最有力的靠山。

在軍媒發佈的照片顯示，國防部副部長徐衍璞上將還代表國防部頒贈春節禮品，慰問部隊官兵。照片中後方的隊徽，代表這是位在陽明山上的戰管聯隊第三中隊，簡稱三雷中隊，俗稱「嵩山雷達站」。

國防部副部長徐衍璞上將代表國防部頒贈春節禮品，慰問部隊官兵。後方的隊徽，代表是位在陽明山上的戰管聯隊第三中隊，簡稱三雷中隊，俗稱嵩山雷達站。（圖：軍聞社提供）

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