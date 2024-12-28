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編列342億預算 奧地利將購入12架M-346 FA戰機

2024/12/28 20:27

奧地利政府宣布採購12架義大利製M-346 FA戰機。（法新社）奧地利政府宣布採購12架義大利製M-346 FA戰機。（法新社）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利政府今（28日）宣布，將購入12架義大利製M-346 FA戰機，以取代已在2020年退役的紳寶-105戰機（Saab 105）。

奧地利媒體《克朗報》（Krone）引述軍方消息指出，奧地利今日會與義大利國防部簽訂軍購意向書；而奧地利國防部也確認了這項消息，並稱正與義大利方面協商中。

針對這筆交易，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）說：「我特別要向（義大利）總理梅洛尼（Giorgia Meloni）致謝，她為達成這項協定做出了重大貢獻」

《克朗報》稱，這12架M-346 FA戰機的費用還沒確定，但政府已為此編列了約10億歐元（約合新台幣342億）。

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