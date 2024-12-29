珍珠港事件最年長倖存者厄普頓去世 享嵩壽105歲

珍珠港事件中最年長的倖存者厄普頓，25日因肺炎去世，享嵩壽105歲。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕1941年12月7日爆發的「珍珠港事件」造成美軍重大傷亡，不僅象徵著太平洋戰爭爆發，同時也是第二次世界大戰的重要轉捩點。美軍二戰老兵厄普頓（Warren Red Upton）是珍珠港事件中最年長的倖存者，不過退伍軍人組織表示，厄普頓25日因肺炎去世，享嵩壽105歲。

根據美國《CNN》報導，退伍軍人組織「珍珠港倖存者兒女」組織（Sons and Daughters of Pearl Harbor Survivors）加州地區主席法利（Kathleen Farley）指出，厄普頓日前感染肺炎，25日凌晨在加州聖塔克拉拉郡的洛斯加托斯（Los Gatos）一間醫院中過世。

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法利提到，厄普頓在珍珠港事件中隸屬於「猶他號」戰艦，擔任無線電操作員，該艦是當天被日軍擊沉的7艘戰艦之一，厄普頓除了是最年長的珍珠港倖存者，也是「猶他號」戰艦最後一位倖存者。夏威夷歐胡島在日軍襲擊當天，約駐紮8.7萬名美國軍事人員，但在厄普頓去世之後，目前已知在世的珍珠港事件倖存者僅剩15人。

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