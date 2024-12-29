「新同學」大武級救難艦入列海軍形象桌曆 少見的頂部結構一次看

海軍甫交艦的大武級救難艦頂部結構，在海軍明年度形象桌曆之中曝光。（本報製圖，翻攝自114年海軍形象桌曆）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍藉由「國艦國造」獲得各式新艦艇，替換新一代拖帶、救難艦艇的國造大武級救難艦今年10月交付，並列入海軍近期發行的明年度形象桌曆之中。比起一般民眾常見的水平視角，海軍月曆特別收錄空拍俯瞰大武艦的照片，包括甲板拖纜絞機、消防設施、全封閉式救生艇等皆一覽無遺，讓民眾以新視角一窺「新同學」風采。

海軍自2019年至今年編列36億5383萬6千元預算，執行「安海計畫」籌獲新型救難艦原型艦1艘，台船公司得標承造，首艦「大武艦」於2022年3月安放龍骨，雖然交艦期程比預期晚了一年左右，但仍於今年10月23日交付海軍，現正進行一系列成軍前訓練與整備，日後正式成軍。

海軍新型救難艦大武艦於10月交付，但多數流傳的照片皆為水平視角。（資料照，台船提供）「大武艦」滿載排水量約3250噸，長87公尺、寬15.5公尺，滿載時速18節（約33.3公里），可執行拖帶、救難與水深500公尺水下作業，並配備可在100公尺水深運作的潛水作業系統，將逐步取代服役已久的大湖級救難艦、大同級遠洋拖船。

由於大武艦屬於輔助艦艇，僅於艦艏配備一門T75 20公厘機砲用於自我防衛，不過，這艘軍艦的整補、救援能力都不馬虎，這些裝備在海軍最新公布的形象桌曆之中皆可見。

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海軍明年度形象桌曆展示各式艦艇、地面裝備，甫交艦的大武級救難艦也在其中。（翻攝自114年海軍形象桌曆）根據台船公布數據，大武級救難艦的艦艉有二座甲板拖纜絞機，其可拖帶萬噸以上船隻，最大負荷可至10萬噸左右；艦橋上方則設置4座射程達120公尺的消防水砲，可對遭逢祝融的船隻進行灌救，還可藉由全艦灑水系統避免遭火勢波及，或在核生化環境之中清洗艦體。

除此之外，在該艦的右舷後方處，有一組橘紅色的全封閉式救生艇（潛水鐘），根據公開資訊，這組潛水鐘可在水深100公尺作業。不過，考量我國將逐步擴充潛艦部隊，專職潛艦救難需求增加，因此，海軍計畫再投入101億餘元，籌獲可進行水下緊急救援、深海救難裝備的潛艦救難艦，預計2027年啟動建案。

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