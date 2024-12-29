俄擄獲M1A1戰車並將採逆向工程 美軍核心技術恐洩漏

遭擄獲的美製M1A1艾布蘭戰車。（圖：俄羅斯國防部）〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，俄羅斯軍方近日宣布，將針對在烏克蘭戰場擄獲的美製M1A1艾布蘭主力戰車（M1A1 Abrams MBT）進行逆向工程（Reverse Engineering）。此舉意味著俄方試圖深入解析這款先進戰車的技術細節，進而強化自身軍力。

報導指出，俄軍已將在烏克蘭戰場繳獲的一輛美製M1A1，運往位於烏拉山脈中部的下塔吉爾市（Nizhny Tagil）烏拉機車車輛廠（Uralvagonzavod）進行技術研究。這是繼先前運送德製豹2A6戰車之後，第二輛運抵該廠的西方主力戰車。

俄羅斯工程師將藉由逆向工程，深入剖析M1A1的多項關鍵技術，研究重點包括其複合式裝甲的結構、材料組成及組裝工法，藉此瞭解其抵禦砲彈及爆裂物的防護效能。此外，M1A1戰車素負盛名的行進間精準射擊系統，也是俄方重點研究項目，將分析其運作機制，評估能否應用於俄製戰車的改良升級。

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截至2024年12月，烏克蘭總計接收美國軍援的31輛M1A1，其中約17輛已在戰鬥中遭摧毀，或者因受損嚴重而被遺棄，戰損率將近三分之二。俄軍首次繳獲M1A1是在2024年4月的貝爾季奇（Berdychi）前線，當時該戰車先是遭到俄軍柳葉刀無人機（Lancet Drone）攻擊，隨後又被俄軍第15獨立近衛摩托化步兵旅發射的反戰車飛彈擊中，導致車內嚴重毀損。儘管該戰車受損嚴重，俄方仍認為具有重要的研究價值。

值得注意的是，這批軍援烏克蘭的M1A1艾布蘭戰車已經過美方改裝，包括移除含有貧鈾（Depleted Uranium）的先進裝甲套件，並降級或移除部分電子及通訊系統，以防機敏技術落入敵手，並簡化烏軍的操作與維護流程。

俄方工程師也將檢視M1A1的其他特點，包含其手動裝填系統、車內空間配置，以及人體工學設計等，評估這些設計特點的實用性，並探討是否能用於精進俄羅斯未來的裝甲載具。值得一提的是，比起美軍的手動系統裝填彈藥，俄系戰車慣用自動裝填系統。

與此同時，俄方也持續分析先前擄獲的德製豹2A6戰車。這款戰車配備多層間隙裝甲（Spaced Armor）、萊茵金屬（Rheinmetall）120公厘L55滑膛砲，以及先進的射控系統。俄方工程師正著手研究其制動系統、砲塔設計和熱成像儀。豹2A6戰車採用MTU柴油引擎，最高時速可達72公里，續航里程500公里。

這2輛戰車曾在2024年5月1日於莫斯科波克隆納亞山（Poklonnaya Hill）的「廢鐵展」中亮相，同場展出的還有美製M2A2布萊德雷步兵戰車（M2A2 Bradley IFV）、瑞典CV9040步兵戰鬥車（CV9040 IFV）等遭俄軍繳獲或摧毀的北約及烏克蘭軍備。

據俄方消息，此次逆向工程研究的重點，在於解析這些先進戰車的優缺點，目標是將有用的技術特點應用於升級現役的T-72B3M、T-80BVM、T-90M，以及T-14阿瑪塔（T-14 Armata）等俄製主力戰車。

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