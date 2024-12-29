美「薩德」系統攔截葉門青年運動飛彈 駐防以色列2個月立首功

美軍駐防以色列的薩德系統26日至27日間攔截一枚「青年運動」的彈道飛彈。圖為美軍同型軍備。（路透社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕多家外國媒體27日報導，美軍部署於以色列的「薩德」系統（THAAD，終端高空防衛系統），日前攔截一枚來自葉門青年運動（Houthi，又譯胡塞武裝）的飛彈，這也是美國總統拜登10月下令100名美軍官兵與該型系統至以色列部署後，首度實戰攔截敵飛彈。

綜合《路透》、《衛報》、軍聞網站《戰區》等報導，拜登今年10月同意100名美軍官兵與薩德系統部署以色列，部署該國2個月後，日前首度攔截來自葉門的彈道飛彈。據外媒推測，美軍薩德系統在以色列的「首戰」，被用於攔截來自「青年運動」的中程彈道飛彈，時間點則在26日至27日之間。

「青年運動」與其他國家部隊持續交鋒，其於27日宣稱對以色列本．古里安機場（Ben Gurion airport）發射一枚飛彈，並透過無人機襲擊以國首都特拉維夫；以色列國防軍則稱，以軍飛彈防禦系統在敵飛彈抵達領空前，就已經將其攔截，而特拉維夫上空並未偵獲無人機。

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薩德系統為洛克希德．馬丁研製的反飛彈系統，可在彈道飛彈重返大氣層或下降階段時，以高達8.2馬赫的時速透過動能搶先攔截，射高可達150公里，相較之下，我國國軍採購的「愛國者三型」、「愛三增程型」防空飛彈射高分別約24公里、36公里。除了以色列之外，美軍目前還將薩德系統部署於關島、南韓等地。

雖然薩德系統性能強大，能與「標準三型」飛彈、愛國者系列飛彈構築飛彈防禦網，但薩德系統並不便宜，光是一枚飛彈的成本就高達1250萬美元（約新台幣4.13億元）。

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