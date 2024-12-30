國防秘辛》深獲巴拿馬強人諾瑞嘉信任 宋繼明差點出任巴駐菲大使

巴拿馬強人諾瑞嘉（Manuel Noriega）掌權期間，相當信任我國政戰軍官宋繼明，一度限時詢問他是否代表巴國出任駐菲律賓大使。（歐新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國在充滿挑戰的國際處境中，仰賴一批無名英雄戮力維繫跨國邦誼，被譽為「巴拿馬傳奇人物」的政戰軍官宋繼明，致力於耕耘巴拿馬國安外交工作，深獲巴拿馬強人諾瑞嘉信任，還一度被下達可否代表巴國出使菲律賓大使的口頭敕令。近期出版的《政戰風雲路卷Ⅱ》一書之中完整揭露這段故事，才讓這樁鮮為人知的傳奇秘辛曝光。

復興崗文教基金會近期委由時報出版，發行《復興崗人的壯采和弦：政戰風雲路卷Ⅱ》一書，透過訪談方式，詳細記載諸多我國政戰人才無私奉獻的事蹟。其中，復興崗文教基金會董事長李天鐸一行人，日前特地拜訪政工幹校12期畢業、曾在巴拿馬等地深耕海外國安外交工作的宋繼明，並記錄宋的經歷與見聞，讓這段傳奇事蹟對外曝光。

諾瑞嘉（Manuel Noriega）於1981年至1989年擔任巴拿馬國民警衛隊總司令，實為巴拿馬最高領導人，出身寒微的他，早年曾赴祕魯、美國受訓，更在1960年代來台，接受中華民國政工幹校（政戰學校）「遠朋班」訓練。不過，諾瑞嘉1989年不滿美國對巴國進行經濟制裁，因此宣布對美進入「戰爭狀態」，時任美國總統老布希（George H. W. Bush）政府於該年底發動「正義之師作戰」，一舉推翻諾瑞嘉政權，這位強人晚年身陷囹圄，2011年離世。

請繼續往下閱讀...

巴拿馬強人諾瑞嘉（Manuel Noriega）於1981年至1989年擔任巴拿馬國民警衛隊總司令，實為巴拿馬最高領導人。（美聯社檔案照）我國與巴拿馬曾於1912年至2017年邦交，由於諾瑞嘉曾來台接受「遠朋班」訓練，因此與我國結下不解之緣。根據《復興崗人的壯采和弦：政戰風雲路卷Ⅱ》一書記載，在諾瑞嘉掌權後，巴國奉派蒞台遠朋班受訓的軍官，幾乎都是他親自選拔以為後用的軍官儲備人才，因此，當年由我國國安局派出的宋繼明，以流利的西班牙語與忠誠心，自然擄獲諾瑞嘉的深厚友誼與絕對信任，甚至遠超過其他我國駐巴使館人員，並建立一份二國邦交特別穩固的基礎。

獲頒巴拿馬勳章 差點任巴駐菲大使改寫外交史





該書記載，諾瑞嘉對於操著一口流利西班牙語的宋繼明可說獨厚，不但贈與宋繼明一張可隨時進出全國軍官俱樂部的通行證，更親頒給他外館人員極少獲頒的「巴拿馬勳章」，表彰他在巴國的傑出表現。甚至，諾瑞嘉曾親自給他下達24小時內，回覆可否代表巴拿馬出使菲律賓大使的口頭敕令，只是這段可能改寫台灣外交史的一章，最終並沒有兌現。宋繼明接受訪談時，對於這段經歷，只是語意平淡地憶述，當時他回報至國內相關單位時，並未獲得回覆。

除此之外，宋繼明從事外事工作，無論公、私都能深獲華、巴方的高度肯定與讚揚，也與他熱以助人的耿直個性有關，無論是台商在巴國設廠遭遇員工居留簽證，或者民間涉及官方的事務協調，都仰賴宋繼明的協助，可見其在巴拿馬的關係，可說是經營的扎實、深入。

諾瑞嘉遭美國武力推翻 宋繼明見證樓起樓塌





不過，諾瑞嘉在自覺權力鞏固後，逐漸擺脫原扶植他的美國控制，該書陳述，諾瑞嘉暗允手下靠販毒賺來大筆財富購買軍武，還與當時為美國死敵的古巴交易，甚至將美國機密售予蘇聯，最終惹怒美國，致使諾瑞嘉垮台，並引渡到美國判刑入獄。受到諾瑞嘉倚重的宋繼明，可謂親身目睹、見證這場「眼看他起高樓，眼看他樓塌了」的國際政治風暴。

美國於1989年12月發動「正義之師作戰」，一舉推翻諾瑞嘉政權。（法新社檔案照）該書敘述，在巴拿馬遭美國入侵時，當時幾乎已成無政府狀態，由於巴國國防軍已失去抵抗、維持治安能力，一些地痞宵小自組小型武裝勢力，流竄於市區趁火打劫。有一次，一群暴徒持槍闖入我國大使館位於另一駐地的經參辦事處，並劫持了正在辦公的秦姓秘書，秦在遭歹徒矇住頭部的情況下，直接打電話向宋繼明求助。宋繼明基於情義，單槍匹馬去分館與歹徒周旋，憑著他流利的西班牙文溝通，秦秘書終獲歹徒釋放；另外，宋繼明在戰爭未歇時，依舊趁隙外出查探美巴對峙衝突，回報給我駐巴大使與其他單位，有次，一發迫擊砲彈恰好落在他車子後頭，將地上轟出了個窟窿，算是逃過一劫。

宋繼明隨後轉赴哥斯大黎加服務，在軍職退休後在退輔會任職，外交部極為罕見地徵聘他為正式外交人員，並派赴葡萄牙服務6年，最終轉任國內領務局工作，在外交部待了14年才正式退休。該書評價，宋繼明以一介政工幹校畢業的軍官身分，卻能分別以國安、外交角色，在中南美洲與歐洲諸友邦，以其精湛的語言天賦、崇法務實精神，推動在客觀環境上漸如「蜀道難行」的外交活動，還能備受服務單位極致肯定與高度讚揚，實屬罕見，可說是全體復興崗人的典範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法