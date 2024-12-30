軍武新知》加滿不求人！ 美軍無人艦首度完成「海上油料補給」

美軍「水手號」（右）擔任供油船角色，與受油的「遊騎兵號」（左）無人艦共同執行首次的「海上自動供油」機制驗證，圖中人員並未介入海上加油任務。（美國國防高等計畫研究署官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕面對印太地區局勢持續升溫，美國除持續強化島鏈防禦外，也透過發展新型態的海上彈藥、油料補給，為美國海軍增添作戰時的機動優勢。美國國防高等研究計畫署（DARPA）日前便宣布，他們首度以無人艦完成「海上自動加油」的後勤機制驗證，並將安裝至明（2025）年完工的新款無人艦「挑戰號」上，接續進行下階段系統測試。

美國國防高等研究計畫署新聞稿指出，作為該署「無人艦艇」（No Manning Required Ship, NOMARS）計畫一環，此次測試借調美國海軍海洋系統司令部（NAVSEA）旗下的「遊騎兵號」（USV Ranger）、「水手號」（USV Mariner）2艘實驗無人艦，以前者為受油船、後者作供油船，在沒有人力介入操作的條件下，順利完成首次的「海上自動供油」（Fueling at sea）機制驗證。

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國防高等研究計畫署進一步指出，傳統的海上加油需要人員將牽線、輸油管手動和受油艦連結，而在無人艦驗證海上自動加油機制後，除可提升海軍船艦的油料補給效率，也有望進一步保障船員安全，避免人員在海象惡劣、季風強勁的條件下進行補給。

本次執行首度「海上自動加油」的兩艘美軍實驗無人艦，分別為「水手號」（USV Mariner，左後）、「遊騎兵號」（USV Ranger，右前）。（美國海軍官網）

而本次進行驗證的「遊騎兵號」、「水手號」無人艦，前（2022）年編屬無人艦第一分隊（USVDIV-1，現已改制為中隊）後，先是參與的當年的環太平洋（RIMPAC）軍演；去（2023）年9月更首度橫跨太平洋，進駐日本橫須賀港前進部署5個月後返美，是美軍實驗無人艦中的主力。

該新聞稿更指出，此次測試為NOMARS計畫的後續發展奠定良好基礎，未來計畫以現正建造中，長約180英尺（約54.86公尺）、排水量240噸的輕型無人艦「挑戰號」（USV Defiant）為儎台，從明（2025）年春季起啟動新一輪的海試任務。

DARPA「無人艦艇」計畫的首艘實驗無人艦「挑戰號」（USV Defiant），預計2025年春季完工後將搭載相關供、受油裝置並展開海試。（美國國防高等計畫研究署官網）

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