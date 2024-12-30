日本明年度國防預算出爐 將斥資654億元買3艘新型護衛艦

日本防衛省海上自衛隊籌獲12艘新型護衛艦（新型FFM），明年起將先建造3艘。（擷取自日本防衛省官方資料）〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本防衛省27日公布令和七年（2025年度）防衛預算，為強化制海戰力，海上自衛隊明年將斥資3148億圓（約新台幣654億元）採購3艘「新型FFM」（新型護衛艦）。這款標準排水量約4800噸的新銳艦艇，是「最上級」護衛艦的精進、放大版，不僅可發射長程飛彈，也可勝任反潛、防空作戰等多元用途，強化日本海自的整體戰力。

日本防衛省海上自衛隊現有8艘搭載神盾戰鬥系統的護衛艦，預計2027年起再籌獲2艘排水量超過1萬2000噸的「神盾系統搭載艦」，同時也持續更新未搭載神盾系統的常規型護衛艦，包括12艘2022年起陸續服役、標準排水量約3900噸的「最上級」護衛艦，海上自衛隊已有6艘服役，另外6艘預計在2027年3月以前陸續到位。

最上級護衛艦能代號。（路透社檔案照）值得注意的是，日本海自原訂籌獲22艘最上級護衛艦，但2022年重新評估戰力後，將最上級艦的總採購量下修至12艘，另外籌獲12艘噸位更大、更先進的「新型FFM」。根據日本防衛省27日發布的「令和七年預算概要」資料可見，前3艘標準排水量4800噸的新型FFM，採購預算約3148億圓（約新台幣654億元），其搭載長射程飛彈，並具備更強的反潛、防空、海上作戰能力，不但性能更好，也更加節省人力。

新型FFM的滿載排水量可達6200噸，全長142公尺、寬17公尺，最高航速可達30節（約時速55公里）以上，比起搭載76公厘艦砲的最上級護衛艦，新型FFM採用威力更強的127公厘艦砲，且搭載32單元的MK41垂直發射系統，足足比最上級護衛艦多出一倍。艦載飛彈部分，其預計搭載自「03式」防空飛彈改良的「23式」艦射防空飛彈、「12式」反艦飛彈增程改良型艦射版本，預計2028年起陸續服役。

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