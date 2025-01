烏克蘭出奇招 FPV無人機搭載小型火砲擊落俄無人機

一架烏軍FPV無人機上同時搭載了PKM 7.62公厘機槍與「牛頭犬」榴彈發射器。(圖取自Telegram)〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭軍方近期成功地將第一人稱視角(FPV)無人機改裝成空中攔截利器,配備小型火砲擊落俄羅斯無人機。根據《航空新聞》(NewsAviation)網站報導,這是全球首次有FPV無人機搭載武器並作為攔截器的成功實戰紀錄,開創了無人機作戰的新戰術。

烏克蘭軍方發布的影片顯示,這些被稱為「無人機霰彈槍」的FPV無人機,成功鎖定並擊落攜帶手榴彈的俄羅斯「御」式無人機(Mavic UAVs)。這項創新戰術不僅展現烏軍的靈活應變能力,也可能將重新定義未來無人機作戰模式。

INNOVATIVE ‼️???????? The first cases recorded on video show Ukrainian "drones-shotguns" shooting down enemy "Mavics" in flight



Respect to FPV drones, this method allows the same drone to shoot several mavics... and reload! pic.twitter.com/2IhprtMWEK