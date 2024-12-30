烏克蘭出奇招 FPV無人機搭載小型火砲擊落俄無人機

一架烏軍FPV無人機上同時搭載了PKM 7.62公厘機槍與「牛頭犬」榴彈發射器。（圖取自Telegram）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍方近期成功地將第一人稱視角（FPV）無人機改裝成空中攔截利器，配備小型火砲擊落俄羅斯無人機。根據《航空新聞》（NewsAviation）網站報導，這是全球首次有FPV無人機搭載武器並作為攔截器的成功實戰紀錄，開創了無人機作戰的新戰術。

烏克蘭軍方發布的影片顯示，這些被稱為「無人機霰彈槍」的FPV無人機，成功鎖定並擊落攜帶手榴彈的俄羅斯「御」式無人機（Mavic UAVs）。這項創新戰術不僅展現烏軍的靈活應變能力，也可能將重新定義未來無人機作戰模式。

INNOVATIVE ‼️???????? The first cases recorded on video show Ukrainian "drones-shotguns" shooting down enemy "Mavics" in flight



Respect to FPV drones, this method allows the same drone to shoot several mavics... and reload! pic.twitter.com/2IhprtMWEK — PS01 □ （@PStyle0ne1） December 28, 2024

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這種「無人機霰彈槍」的概念，是將一門輕巧、小型火砲安裝在以敏捷和速度見長的FPV無人機上。透過加裝武器系統，烏克蘭工程師將FPV無人機從偵察用途，成功轉型為兼具偵察和攔截能力的多功能作戰平台。

這項技術的運用反映現代戰爭的一個趨勢，即小型、低成本的無人機被廣泛改裝並運用於各式各樣任務之中。在俄烏衝突中，無人機已成為普遍的威脅，而此舉則為烏克蘭提供了一種高成本效益的方式，以反制敵方無人機。烏克蘭實現「無人機空戰」，以小火砲擊落俄羅斯無人機。（翻攝自影片）

由烏克蘭軍方人員分享的影片中，可以清楚看到這些無人機精準地朝目標開火，並成功將其摧毀，避免了這些無人機對地面部隊或基礎設施構成威脅。該影片不僅凸顯了烏克蘭軍方，在運用無人機技術反制俄羅斯行動的創造力和適應力，也顯示出其技術重大突破。

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