港媒：駐韓美軍戰略轉向 擬改以制衡中國為主

美韓「乙支」軍演中斷5年後，2022年8月恢復舉行，並增加野外機動演習。圖為2017年美韓部隊進行實彈演練。（法新社資料照）〔編譯陳成良／綜合報導〕《南華早報》12月30日報導，隨著美國總統當選人川普新任命的國防團隊輪廓逐漸明朗，駐韓美軍未來角色可能出現重大轉變，由原本因應北韓威脅的定位，轉向制衡中國。

川普本月22日在社群平台宣布，將由對中立場強硬的前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）出任國防部政策次長，並與國防部長提名人赫格塞斯（Pete Hegseth）合作，以「實力」達成「和平」。

報導指出，柯伯吉主張美國應集中軍事資源於印太地區制衡中國，此一立場呼應川普終結烏克蘭和中東戰爭的競選承諾。柯伯吉對駐韓美軍的定位，與美國傳統戰略最大差異在於，他認為駐韓美軍應改以遏制中國為主，南韓則應自行防範北韓威脅。

請繼續往下閱讀...

目前美軍在南韓駐紮約2萬8500名陸軍、空軍官兵。川普競選期間曾表示，南韓應自行承擔防務，並為美軍駐紮支付100億美元（約新台幣3279億元），遠高於預計2026年支付的11.4億美元（約新台幣374億元）。

柯柏吉獲川普提名為美國國防部國防政策次長。（圖翻攝自美國國防部官網）柯伯吉在2021年出版的《拒止戰略：大國衝突時代的美國國防》（The Strategy of Denial: American Defence in an Age of Great Power Conflict）中指出，南韓因地理位置鄰近中國，雖面臨防禦困境，但仍具戰略價值，尤其對日本防禦至關重要，若中國能利用南韓作為基地，將嚴重威脅日本安全。

柯伯吉今年5月接受《韓聯社》專訪時強調，美軍不應受制於北韓問題，應轉而專注防範中國，並認為南韓必須自行承擔防禦北韓的主要責任。

美國智庫哈德遜研究所亞太安全研究主任克羅寧（Patrick Cronin）指出，川普將要求盟友承擔更多區域安全責任。南韓亞洲大學美中政策研究所所長金興圭（Kim Heung-kyu）則預測，隨著柯伯吉就任，駐韓美軍將更聚焦於制中，重組與分散部署恐難避免。

美國智庫「蘭德公司」國際防務高級研究員何天睦（Timothy Heath）表示，從柯伯吉角度，以中國為優先考量雖屬合理，但若美軍不再防禦北韓威脅，恐將衝擊美軍在韓駐紮的正當性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法