港媒：駐韓美軍戰略轉向 擬改以制衡中國為主

美韓「乙支」軍演中斷5年後,2022年8月恢復舉行,並增加野外機動演習。圖為2017年美韓部隊進行實彈演練。(法新社資料照)〔編譯陳成良/綜合報導〕《南華早報》12月30日報導,隨著美國總統當選人川普新任命的國防團隊輪廓逐漸明朗,駐韓美軍未來角色可能出現重大轉變,由原本因應北韓威脅的定位,轉向制衡中國。

川普本月22日在社群平台宣布,將由對中立場強硬的前國防部副助理部長柯伯吉(Elbridge Colby)出任國防部政策次長,並與國防部長提名人赫格塞斯(Pete Hegseth)合作,以「實力」達成「和平」。

報導指出,柯伯吉主張美國應集中軍事資源於印太地區制衡中國,此一立場呼應川普終結烏克蘭和中東戰爭的競選承諾。柯伯吉對駐韓美軍的定位,與美國傳統戰略最大差異在於,他認為駐韓美軍應改以遏制中國為主,南韓則應自行防範北韓威脅。

目前美軍在南韓駐紮約2萬8500名陸軍、空軍官兵。川普競選期間曾表示,南韓應自行承擔防務,並為美軍駐紮支付100億美元(約新台幣3279億元),遠高於預計2026年支付的11.4億美元(約新台幣374億元)。

柯柏吉獲川普提名為美國國防部國防政策次長。(圖翻攝自美國國防部官網)柯伯吉在2021年出版的《拒止戰略:大國衝突時代的美國國防》(The Strategy of Denial: American Defence in an Age of Great Power Conflict)中指出,南韓因地理位置鄰近中國,雖面臨防禦困境,但仍具戰略價值,尤其對日本防禦至關重要,若中國能利用南韓作為基地,將嚴重威脅日本安全。

柯伯吉今年5月接受《韓聯社》專訪時強調,美軍不應受制於北韓問題,應轉而專注防範中國,並認為南韓必須自行承擔防禦北韓的主要責任。

美國智庫哈德遜研究所亞太安全研究主任克羅寧(Patrick Cronin)指出,川普將要求盟友承擔更多區域安全責任。南韓亞洲大學美中政策研究所所長金興圭(Kim Heung-kyu)則預測,隨著柯伯吉就任,駐韓美軍將更聚焦於制中,重組與分散部署恐難避免。

美國智庫「蘭德公司」國際防務高級研究員何天睦(Timothy Heath)表示,從柯伯吉角度,以中國為優先考量雖屬合理,但若美軍不再防禦北韓威脅,恐將衝擊美軍在韓駐紮的正當性。

