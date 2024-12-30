中共「空警-3000」疑低調試飛 傳搭載自製AESA雷達

圖為於今（2024）年珠海航展性能展示的中共解放軍運-20運輸機。近日有網路消息指稱，其基於運-20構型改良的「空警-3000」空中預警機已執行首次試飛。（法新社資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕中共解放軍近一周動作頻頻，繼被外界認為是今年環太軍演「假想敵」的4萬噸級076型兩棲突擊艦「四川號」下水後，又有2架神秘的概念戰機身影被民眾先後捕捉，還有另架大型運輸機低調升空、試飛的畫面在網路上流傳。有軍聞網站指出，雖然這則消息尚未被證實，但有高機率是西安飛機工業製造的「空警-3000」預警機首次曝光。

軍聞網站《Army Recognition》報導陳述，「空警-3000」作為中共解放軍空軍最新型的空中預警機，是以現役「運-20B」運輸機構型為基礎，搭載自製「渦扇-20」（WS-20）發動機而生的機種；不同於體型較小的空警-200、空警-500，「空警-3000」的主動電子掃描陣列雷達，據稱能搜索600至1000公里遠的敵威脅，也能偵獲360公里外的匿蹤戰機，並同時追蹤1000個空中目標。

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疑似為西安飛機工業的「空警-3000」新型空中預警機試飛畫面在社群媒體間流傳。（X帳號 @RupprechtDeino）

得益於運-20B構型和新裝的發動機，空警-3000預警機的最大酬載傳達66噸，比前代機「空警-2000」要多出將近三分之一；此外，由於該機整合C4ISR能力，未來有望與殲-20、殲-16以及殲-10C等戰機協同，強化解放軍的空中聯戰網絡。

報導進一步指出，若該預警機未來投入戰備，不只補足解放軍相對較弱的早期預警暨指揮（AEW&C）能力，其全方位覆蓋的共形天線雷達設計也不排除會對美國空軍的F-22、F-35戰機形成威脅，為雙方共存的印太戰場投下未知數。

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