美B-21匿蹤轟炸機試飛告捷 將成未來戰略空軍新標竿

B-21「突襲者」(B-21 Raider)匿蹤轟炸機在飛行測試中取得顯著進展。(圖:Northrop Grumman)〔編譯陳成良/綜合報導〕美國軍工巨頭諾斯洛普.格魯曼公司(Northrop Grumman,下稱諾格)12月29日宣布,其研發的B-21「突襲者」(B-21 Raider)匿蹤轟炸機在飛行測試中取得顯著進展。該機型被美國空軍視為未來轟炸機部隊的核心角色,將大幅提升戰略空軍實力。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導,諾格在聲明中指出:「B-21『突襲者』今年在飛行測試中取得了重要突破,持續展現數位技術的價值,並彰顯這款匿蹤轟炸機強大的性能。」該公司同時感謝美國空軍在研發過程中的合作表示:「我們感謝美國空軍的夥伴關係,讓B-21得以問世。」

航空攝影師漢米爾頓(Jarod Hamilton)於11月在社群媒體上,分享了一段罕見的B-21飛行畫面,並寫道:「萬聖節沒見到妖精,但我看到了一個幽靈!」該影片迅速引發關注,展示了B-21在高空進行測試的畫面,顯示其已具備執行現代作戰任務的能力。

請繼續往下閱讀...

No goblins for Halloween, but I did see a ghost!#B21 #B21Raider pic.twitter.com/bNEBjGOi0g