美B-21匿蹤轟炸機試飛告捷 將成未來戰略空軍新標竿

B-21「突襲者」（B-21 Raider）匿蹤轟炸機在飛行測試中取得顯著進展。（圖：Northrop Grumman）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍工巨頭諾斯洛普．格魯曼公司（Northrop Grumman，下稱諾格）12月29日宣布，其研發的B-21「突襲者」（B-21 Raider）匿蹤轟炸機在飛行測試中取得顯著進展。該機型被美國空軍視為未來轟炸機部隊的核心角色，將大幅提升戰略空軍實力。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，諾格在聲明中指出：「B-21『突襲者』今年在飛行測試中取得了重要突破，持續展現數位技術的價值，並彰顯這款匿蹤轟炸機強大的性能。」該公司同時感謝美國空軍在研發過程中的合作表示：「我們感謝美國空軍的夥伴關係，讓B-21得以問世。」

航空攝影師漢米爾頓（Jarod Hamilton）於11月在社群媒體上，分享了一段罕見的B-21飛行畫面，並寫道：「萬聖節沒見到妖精，但我看到了一個幽靈！」該影片迅速引發關注，展示了B-21在高空進行測試的畫面，顯示其已具備執行現代作戰任務的能力。

請繼續往下閱讀...

B-21「突襲者」是一款長程、高存活率的匿蹤轟炸機，能穿越高度防禦空域，打擊全球任何地點的目標。該機型將取代現役的B-1「槍騎兵」（B-1 Lancer）與B-2「幽靈」（B-2 Spirit）轟炸機，成為美軍戰略空中武力的主角。

在美國空軍快速反應能力辦公室（Department of the Air Force Rapid Capabilities Office）的監督下，B-21計畫採用了先進的數位設計與製造流程，以因應不斷演變的作戰需求。其開放式系統架構（open-systems architecture）能無縫整合新興科技，確保其足以反制未來的威脅。

B-21預計於2020年代中期服役，成為美軍長程打擊能力的主力。美國空軍計畫採購至少 100架B-21強化國家安全，並向盟友和夥伴保證其作戰能力。

此進展也正值地緣政治緊張局勢加劇，以及美國強調軍事資產現代化之際。B-21轟炸機的部署，將有助於美國維持其在全球範圍內的空中優勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法