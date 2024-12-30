中國4海警船又襲擾金門海域！海巡4巡防艇緊盯

中國海警船下午2時許，陸續出現金門南面限制海域，海巡署偵獲後，出動4艘巡防艇嚴密監控。（記者陸運鋒翻攝）

〔記者陸運鋒／台北報導〕中國海警船在今（30）日下午2時許，陸續出現金門南面限制海域，海巡署金馬澎分署偵獲後，研判海警船將再侵擾我方水域，立即部署4艘巡防艇線上嚴密監控，海警船最後在下午5時航出，歷時2小時。

金馬澎分署表示，中國海警船編號「14603」、「14604」、「14607」、「14608」等4船，今天下午2時50分，自金門翟山及料羅南面4個點位航入我國水域，我海巡立即部署4艘巡防艇趨前與對應阻止。

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此外，過程中透過無線電以中、英文廣播示警，嚴正警告海警船轉向航離，勿進我國管轄水域，並全程蒐證併航驅離，中國海警船在我方巡防艇近迫嚴密監控下，於17時航出。

海巡署指出，自今年2月起，中國海警已連續50次侵擾金門海域，即便已屆2024年終，中國仍持續以海警對我進行灰帶襲擾，破壞區域和平穩定，海巡署必將持續堅定執法立場，堅定捍衛國家主權，確保國家海域安全。

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