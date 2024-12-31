太貴了啦！ 美國海軍中止中型登陸艦籌獲計畫

美軍陸戰隊透過海軍籌獲的中型登陸艦（LSM），礙於成本而暫緩採購。（取自美國國會預算辦公室網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕逐漸揚棄重型裝備的美軍陸戰隊，藉由強化遠程打擊、快速機動投送戰力轉型，但攸關兩棲登陸能力的「中型登陸艦」（LSM）採購案，卻因預算過高而暫時被擱置。根據外國軍聞網站報導，美軍原訂2025年起籌獲的LSM原型艦造價2.68億美元、後續艦1.56億美元，但實際價格可能超過3.4億美元，致使美軍不得不先將此案喊停。

綜合外國軍聞網站《美國海軍學會新聞網》（USNI NEWS）、《戰區》（THE WAR ZONE）17日、20日報導，美國海軍為滿足陸戰隊在西太平洋實施「跳島戰略」，規劃籌獲18至35艘「中型登陸艦」（LSM），艦艇全長200至400英尺（約60至121公尺），吃水深度約12英尺（約3.65公尺），每艘艦艇所屬官兵約70人，並可運送50名陸戰隊官兵及將近650噸的設備。

中型登陸艦配備2門30公厘火砲、6門12.7公厘機槍用於自我防衛。該型兩棲艦艇可以14節（約25公里）時速航行，最大航程3500浬（約6482公里），可服役20年。

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美軍陸戰隊籌獲中型登陸艦（LSM），期待能滿足濱海作戰團需求。（取自美國海軍網站）不過，中型登陸艦過於高昂的成本，導致美國海軍重新審視此案，《戰區》引述美國國會研究服務處（CRS）數據，首艘LSM成本約2.68億美元（約新台幣87.8億元），第七至第八艘艦成本則可降至1.56億美元（約新台幣51.11億元）。但在產業界提出報價後，美軍已取消此案需求建議書（Request For Proposals）。

雖然美軍未對外透露產業界報價，但美國國會預算辦公室（CBO）於2024年4月估算，海軍對此案的成本估算有著顯著落差，若以18艘LSM估價，實際單價可能高達3.4億美元至4.3億美元（約新台幣111.39億元至140.88億元），幾乎是原本估價的兩倍。

美軍陸戰隊對此表示，陸戰隊持續與海軍研究此案的進展方案，使得陸戰隊濱海作戰團（MLR）能夠履行「遠征前進基地作戰」（EABO）作戰概念。

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