北韓新造驅逐艦堪稱史上最大！ 近照曝光疑具備垂發系統、陣列雷達

北韓正在建造一艘更大、更現化的軍艦，其在尺寸與噸位上，估計是該國迄今為止建造過最大的軍艦。（圖片擷取自@OsintExperts的Ｘ帳號／來源KCTV）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕無論技術水準是否跟上，北韓正努力讓三軍裝備「看起來」更現代化！北韓官媒日前曝光了數張沒有標註日期的照片，顯示該國正在建造一艘更大、更現化的軍艦，其在外型、尺寸與噸位上，估計是迄今為止建造過最大的軍艦；從艦體預留的孔洞推測，該艦可能具備現代軍艦常有的垂直發射系統（VLS）、相位陣列掃描雷達（AESA or PESA），甚至是艦艏聲納。

據軍聞網站《The Warzone》今（31）日報導，北韓國營朝鮮中央電視台（KCTV）曝光了一系列有關新造艦在船塢內的照片，北韓領導人金正恩也親自登艦視察了該艦的工程狀況；照片訊息並外透露明確的拍攝時間，但推測可能在今年10月或之後，地點位於西岸大同江口的南浦造船廠。

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北韓國營朝鮮中央電視台（KCTV）曝光了一系列有關新造艦在船塢內的照片，北韓領導人金正恩也親自登艦視察了該艦的工程狀況。（圖片擷取自@OsintExperts的Ｘ帳號／來源KCTV）

有關該艦的詳細數據僅能從照片中去推估，國際戰略研究所（IISS）國防和軍事分析助理研究員鄧普西（Joseph Dempsey）認為，它可能是一艘驅逐艦，也是北韓有史以來建造的最大的戰鬥艦！

他先前透過衛星影像分析，該艦的橫梁可能約有15公尺，這比北韓目前現役的鴨綠級河南浦級護衛艦寬上三分之一，而其長度應當超過了100公尺。儘管這個長度嚴格來說還不算驅逐艦，但現代的護衛艦往往超過標準，例如法義FREMM護衛艦長465英尺（約141.7公尺）、中國054型護衛艦長440英尺（約134.1公尺）。

該艦可能具備現代軍艦常有的垂直發射系統（VLS）、相位陣列掃描雷達（AESA or PESA），甚至是艦艏聲納。垂直發射系統和陣列雷達的結合，強烈表明了這艘軍艦旨在發揮艦隊防空之用。（圖片擷取自@OsintExperts的Ｘ帳號／來源KCTV）

而有趣的是，從另一個新公布的照片視角來看，艦橋前方的大方形空間明顯表明了，這是為了配備某種垂直發射系統（VLS）而預留的開口；雖然到目前為止，還沒有安裝任何垂直發射單元，但考慮到設計這將是有意義的，並且反映出許多現代化水面戰鬥艦艇的武器配置。估計安裝垂發系統後，這將能比其他北韓艦艇搭載更多飛彈，彈種多元性也更高。

報導也指出，這艘新的軍艦最終可能會配備陣列雷達（AESA or PESA）出海，因為艦橋上層兩側留有很大的方形開孔，可以容納這種系統的天線；同時，垂直發射系統和陣列雷達的結合，強烈表明了這艘軍艦旨在發揮艦隊防空之用。

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