中國軍事擴張速度空前 專家：規模堪比納粹德國

中國軍力擴張速度空前，圖為解放軍部隊。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部最新年度報告指出，中國正以空前速度擴張軍事力量。美國德州公共政策基金會（Texas Public Policy Foundation）首席國家計畫官、退役陸軍中校迪沃爾（Chuck DeVore）接受福斯新聞（Fox News）專訪時警告：「中國正進行前所未有的軍事擴張，坦白說，這是自1930年代希特勒以來，世界未曾見過的規模。」他呼籲美國重新調整國防資源因應。

迪沃爾在保守派媒體《聯邦主義者》（The Federalist）撰文指出，當美國投入5.4兆美元於反恐戰爭時，中國持續壯大軍力。他呼籲美國國會與新政府合作，重新分配國防資源，優先發展海軍、核武嚇阻、飛彈防禦及後勤能力。

請繼續往下閱讀...

據五角大廈182頁報告顯示，中國人民解放軍火箭軍新增50枚可攻擊美國本土的洲際彈道飛彈，總數達400枚，另增300枚中程彈道飛彈和100枚長程巡弋飛彈。中國核彈頭已逾600枚，預計2030年將突破1000枚。迪沃爾補充：「中國海軍的船艦數量已超越美國海軍，造船能力更是美國的250倍左右。」

報告指出，中國海軍目前擁有370艘艦艇和潛艇，預計2030年前將增至435艘，規模為全球之最。中國還擁有全球領先的極音速飛彈軍火庫，包括東風27型（DF-27）飛彈，可規避美國飛彈防禦系統，威脅關島、夏威夷和阿拉斯加。

報告特別關注中國軍方發展的「認知領域作戰」（cognitive domain operations, CDO），這是結合現代網路科技、AI、大數據等新興科技的心理戰升級版。中國軍方欲藉此達到「心智主宰」（mind dominance），透過影響輿論改變他國社會體制，製造有利環境並降低對中國軍事行動的抵抗。報告指出，中國可能將此作為不對稱戰力，阻止美國或第三方介入衝突，或用以分化他國社會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法